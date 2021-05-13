«العثيم للترفيه» توسع فروعها في الإمارات

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت «مجموعة العثيم للسياحة والترفيه»، المالكة لعلامة «فابي لاند» التجارية، أمس افتتاح أول فرع لمدينة الملاهي العائلية «فابي لاند» على مستوى الشارقة في الرحمانية مول، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة السعودية للتوسع في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأكدت المجموعة أن الوجهة الترفيهية ستعمل على تطبيق بروتوكول صحي آمن وصارم يتماشى مع اللوائح الحكومية فيما يخص الوباء والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء القناع والاستخدام المتكرر للمعقمات.

وقال فهد العثيم، نائب رئيس مجلس إدارة العثيم للسياحة والترفيه: من منطلق إدراكنا للقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد 19، ستراعي جميع عملياتنا التشغيلية الحاجة لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة والنظافة لكي يتمكن عملاؤنا من الاستمتاع بأنشطة التسلية والترفيه دون أي إزعاج.

ويمتد مركز «فابي لاند» في الرحمانية مول، الذي يعد أول وجهة مجتمعية وترفيهية في منطقة الرحمانية ، على مساحة 17500 متر مربع. وتضم المدينة مجموعة من نقاط الجذب الرئيسية، بما في ذلك لعبة ركوب أكواب الشاي المصغرة، ولعبة القفز جامب أراوند وجامبينغ ستار، وورلد تريب، وترامبولين، ومنطقة ألعاب لينة مخصصة للأطفال والصغار. وستضم أيضاً أكثر من 50 آلة ألعاب مختلفة مثل ألعاب الفيديو، وألعاب استبدال النقاط، وألعاب الركوب للأطفال.

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