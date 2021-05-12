"طيران الإمارات" تُعلق رحلاتها من بنغلاديش وباكستان وسريلانكا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، عن تعليق عمليات نقل الركاب من بنغلاديش وباكستان وسريلانكا إلى دبي حتى إشعار آخر.

وقالت الناقلة في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن قرار التعليق جاء تماشياً مع توجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن القرار يسري اعتبارًا من الساعة 11:59 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021.

وأشارت الناقلة، إلى أنه لن يتم قبول الركاب الذين أجروا رحلات متابعة عبر باكستان أو بنغلاديش أو سريلانكا في آخر 14 يومًا للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات.

وقالت إن مواطني دولة الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس "كوفيد‑19"، معفيون من هذه القيود.

وبالنسبة للحجوزات الملغاة، أفادت طيران الإمارات، بأنها توفر خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.

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