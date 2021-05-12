مرسى ياس مارينا أبوظبي يطلق عروض الفطر السعيد

المصدر: دبي- البيان

يدعو مرسى ياس مارينا أبوظبي المقيمين والزوار من كافة الأعمار للاحتفال بعيد الفطر هذا العام في أبوظبي ضمن الوجهة الترفيهية المفضلة للرسو وتناول الطعام والترفيه. وفي هذه المناسبة السعيدة، يقدّم ياس مارينا مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية وتجارب تناول الطعام التي ترضي مختلف الأذواق. فسواء كان الضيوف يتطلّعون لعيش مغامرات مليئة بالمرح العائلي أو ممارسة الرياضات المائية الممتعة طوال شهر مايو، يضمن ياس مارينا للجميع احتفالاً مميزاً.

سيتسنى للصغار الاستمتاع بساعات طويلة من اللعب في ملعب الأطفال المظلل فيما يحظى البالغون باستراحة لاحتساء القهوة المثلجة المنعشة لدى بوروز، ومن ثم الانطلاق بنزهة على طول الكورنيش والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمرسى. كذلك، بإمكان عشاق الطعام تدليل أنفسهم بشتى خيارات منافذ الضيافة في ياس مارينا، بدءًا من المطاعم الراقية مثل تشيبرياني وأكواريوم وآيرس، وصولاً إلى الوجهات النابضة بالحياة مثل ستارز أند بارز، وديابليتو فود أند ميوزيك.

أما عشاق الرياضات المائية والقوارب، فستكون بانتظارهم في ياس مارينا جملة من خيارات الترفيه التي تلبي مختلف الرغبات في شهر مايو. اكتشفوا المزيد من المعلومات حول أنشطة الرياضات المائية، بما في ذلك عروض العيد وشهر مايو في ما يلي:

مركز ياس مارينا للإبحار والتجديف

يرحّب مركز ياس مارينا للإبحار والتجديف بالضيوف للاستمتاع باحتفالات استثنائية مع الأصدقاء والعائلة وقصد الممرات المائية الممتعة المحيطة بجزيرة ياس. ولخوض تجارب إبحار مثالية، بإمكان الضيوف التوجه إلى أكاديمية أبوظبي للإبحار والحصول على عروض إبحار مصممة خصيصًا لتناسب جميع مستويات الخبرة والأعمار. ومما لا شك فيه أن التجديف هو الرياضة المثالية لعشاق الرياضات المائية الذين بإمكانهم التوجه إلى نادي مونتي للتجديف والاستمتاع بالعروض المتاحة طوال العام. كذلك، يقدم نادي التجديف المميز برامج لتعليم التجديف لجميع الأعمار، فضلاً عن جلسات التدريب للمجدفين من ذوي الخبرة، وبالتالي، يحصل الجميع على وقت من المرح في عيد الفطر. يمكن أيضًا لعشاق الرياضات الترفيهية الاختيار بين الإبحار أو التجديف، بعد أن يطلعهم المدربون المتمرسون على كيفية ممارسة الرياضتين ويقدمون لهم النصائح المتخصصة.

كابتنز كلوب

انطلقوا في رحلة بحرية لا تُنسى في شهر مايو مع نادي كابتنز كلوب. يقدم نادي القوارب الشهير عرض العيد المميز وهو عبارة عن خصم مغرٍ بنسبة 15% على رسوم العضوية حتى 15 مايو. ويشتمل العرض الذي لا يفوّت على مزايا بقيمة 3000 درهم إماراتي، بما في ذلك تجميد الاشتراك لمدة شهر مجانًا وإمكانية الاستعانة بكابتن لقيادة القارب 5 مرّات مجانًا، فضلًا عن رحلات مجانية من أبوظبي ودبي يمكن أن يستفيد منها كافة الأعضاء

نادي إكسكلوسيف للقوارب

لا شيء يضاهي نزهة ممتعة في عرض البحر مع العائلة والأصدقاء هذا العيد. يمتلك نادي إكسكلوسيف للقوارب قوارب فاخرة وجميلة تضمن لكم قضاء وقت لا يُنسى. ويدعو النادي الضيوف للاستفادة من العرض الحصري لشهر مايو والذي يعفي الأفراد الذين يشتركون في عضوية منتصف الأسبوع المتوافرة مقابل 1,500 درهم إماراتي شهريًا من رسوم الانضمام فيما يضمن للراغبين في الحصول على عضوية كبار الشخصيات مقابل 2,000 درهم إماراتي شهريًا خصمًا نسبته 50% على رسوم الانضمام. ويعتبر العرض المغري في نادي إكسكلوسيف للقوارب مثاليًا للأعضاء الجدد المتحمسين للرياضات المائية مع اقتراب أشهر الصيف الحارة.

آيوا

خلال شهر مايو، يقدّم مركز آيوا لعشاق رياضات الأدرينالين عددًا من خيارات الرياضات المائية للاختيار من بينها. ويقدّم المركز المتخصص في الرياضات المائية المتطرفة أنشطة التزلج على الماء وركوب الأمواج، ما يجعله وجهة شاملة ومتكاملة لقضاء ساعات طويلة من المرح. تعلّموا دروس ركوب الأمواج من الصفر من المتخصصين أو حسّنوا مهاراتكم بمساعدة الخبراء المتمرسين. الدروس متاحة لجميع المستويات ما يجعل أنشطة آيوا مثالية للعائلات في عيد الفطر.

كابتن طونيز

يرحب كابتن طونيز، المشغّل الأول للقوارب الصديقة للبيئة في أبوظبي، بالضيوف لاستكشاف المياه الصافية المحيطة بجزيرة ياس مع عروض شيّقة لجميع أفراد الأسرة في العيد. فسواء كان عشاق المياه يتطلّعون للقيام برحلات صيد ممتعة، أو قضاء جلسة استرخاء على شاطئ طبيعي بعيد، أو حتى الاستمتاع بالنسيم المنعش أثناء الإبحار على طول الجزر الساحلية في أبوظبي، يقدّم كابتن طونيز عروضًا للجميع في شهر مايو.

العروض:

• العرض الأول - رحلة الصيد – 1,600 درهم إماراتي لـ5 أشخاص بحد أقصى لمدة 4 ساعات تشمل الماء ومعدات الصيد والطعوم الطازجة

• العرض الثاني - العطلة الشاطئية - 400 درهم إماراتي للفرد أو 2,800 درهم إماراتي للتأجير الخاص. بإمكان الضيوف استئجار لوح تجديف مقابل 150 درهمًا إماراتيًا للفرد.

• العرض الثالث - رحلة بحرية ورحلة بقارب الغطس – تنطلق الرحلات في الساعة 9 صباحًا و12 ظهرًا و3 عصرًا مقابل 250 درهمًا إماراتيًا للفرد و150 درهمًا إماراتيًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، ومجانًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الأشهر و5 أعوام.

الجدير ذكره أن جميع المنافذ في ياس مارينا أبوظبي تطبق التزامًا صارمًا بالضوابط والأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية. وقد تم تطبيق كافة بروتوكولات جائحة كورونا (كوفيد-19) في جميع مباني ياس مارينا لضمان صحة وسلامة جميع الضيوف في الوجهة الترفيهية.

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