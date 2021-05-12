624 ألف مقعد على الرحلات في مطارات الإمارات خلال أسبوع العيد

المصدر: دبي – عمرو عادل

أظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، خلال الأسبوع الجاري بلغت 624 ألفاً و335 مقعداً.

وبحسب البيانات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة تراجع بنسبة طفيفة 2.7% خلال الأسبوع الذي بدأ في العاشر من مايو الجاري (الأسبوع الذي يتزامن مع عيد الفطر)، مقابل 641 ألفاً و345 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وأفادت البيانات بأن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل خلال أسبوع يبدأ 18 الجاري، مليونين و438 ألفاً و342 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 25.6% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية العالمية لا تزال ثابتة على نطاق واسع على أساس أسبوعي مع وجود حوالي 62.1 مليون مقعد مقرر، إلا أن انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4% مقارنة بالأسبوع الماضي والذي كان أسبوعاً مزدحماً من حيث معنويات السوق والتوقعات لموسم الصيف.

وتعادل القدرة العالمية للأسبوع الحالي نسبة 43.4% أقل مما كانت عليه في هذا الأسبوع في مايو 2019، ولكن 98.4% أعلى مما كانت عليه هذا الأسبوع نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «أوه إيه جي».

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً صحياً في السعة هذا الأسبوع مع ما يقرب من 800 ألف مقعد أكثر من الأسبوع الماضي، بزيادة 5.1% على أساس أسبوعي، حيث تصل القدرة الإجمالية لهذا الأسبوع في الولايات المتحدة هي 16.2 مليون مقعد.

وتعتبر السوق الأمريكية أقرب قليلاً إلى السوق الصينية التي لديها 17 مليون مقعد هذا الأسبوع، لكنها شهدت انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسبوع الماضي.

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