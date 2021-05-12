ماليزيا تؤكد حرصها على المشاركة بسوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

تشارك هيئة السياحة الماليزية في نسخة 2021 من معرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك من الأحد 16 مايو حتى الأربعاء 19 مايو، وهو يعد أول فعالية عالمية تشارك فيها الهيئة منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقال محمد طارد بن سفيان، سفير ماليزيا لدى الإمارات: كانت ماليزيا دائماً حريصة على المشاركة القوية ودعم سوق السفر العربي منذ إطلاقه، فالماليزيون يشاطرون شعوب المنطقة عدداً كبيراً من الروابط الثقافية والدينية، بما في ذلك تعزيز قيم التسامح والوحدة.

وكذلك فإن تعزيز السياحة في ماليزيا من شأنه أن يقرّب الناس من بعضهم بعضاً ويعزّز وفاقهم، وتجلّى ذلك من خلال الزيارات المتبادلة لقادة البلدين فقد زار السلطان عبدالله، ملك ماليزيا، وتان سري محي الدين ياسين، رئيس الوزراء الإمارات.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ماليزيا مؤخراً. وتبرز قوة هذه العلاقات الوطيدة من خلال حرص ماليزيا على المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» لتحقيق هدفها المتمثّل بزيادة الترويج للسياحة، وخلق المزيد من الفرص المرتبطة بالأعمال السياحية وتعزيز العلاقات الثنائية بالإمارات.

وأضاف: عندما تفتح ماليزيا حدودها، سترحّب بالزوار مجدداً مع الأخذ بالواقع الجديد لقطاع الضيافة الذي فرضته الجائحة. ونتمنى أن نستقبل الضيوف من أنحاء العالم كافة قريباً.

اهتمام

وقال محمد هاسريل عبدالحميد، القنصل العام لماليزيا في دبي: رغم قيود السفر، لا تزال معظم هذه الجهات محافظةً على حضورها واهتمامها بهذا المعرض العالمي المهم بالطرائق الممكنة، ويتجلى ذلك من خلال المشاركة في معرض سوق السفر العربي الافتراضي لعام 2021 تحت جناح ماليزيا للسياحة.

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