«مُعتَمَد للسفر» خدمة للتحقق من وثائق «كوفيد 19» قبل السفر مع «الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

سيصبح بإمكان المسافرين من أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران، من اليوم التحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد 19 قبل الوصول إلى المطار. وبعد استكمال الخدمة، يمكن للضيوف التوجه إلى المطار واثقين تماماً باستيفائهم الشروط والمتطلبات الضرورية كافة قبل موعد رحلتهم.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من إتمام إجراءات سفرهم عبر المسار السريع من خلال التوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

حلول مبتكرة

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: مع مواصلة الاتحاد للطيران سعيها نحو إيجاد الحلول المبتكرة لتسهيل تجارب السفر لضيوفها، تأتي خدمة «مُعتَمَد للسفر» لمنح المسافرين مزيداً من راحة البال ومساعدتهم على إتمام إجراءات السفر بسرعة أكبر.

وللاستفادة من خدمة «مُعتَمَد للسفر»، يمكن للضيوف التسجيل عبر النقر على رابط إدارة حجزي إذ تتوافر معلومات إضافية حول كيفية تقديم وثائقهم، وبعد التأكد من صحتها واكتمالها من قبل فريق خدمة «مُعتَمَد للسفر»، سيتسلمون بريداً إلكترونياً يؤكد نجاحهم في حال تلبيتهم الشروط الحكومية المطلوبة.

أما في حال كان طلب التقديم غير مستوفٍ الشروط المطلوبة فسيطلب من الضيف إعادة تقديم الوثائق بعد التأكد من استكمالها. علماً بأنه يمكن للضيوف التحقق من حالة «مُعتَمَد للسفر» الخاصة بهم واستخدام تلك الخدمة في أي وقت عبر زيارة صفحة إدارة حجزي على الموقع الإلكتروني للشركة.

توفر الخدمة

تتوافر خدمة «مُعتَمَد للسفر» للضيوف المغادرين كافة من أبوظبي من اليوم إلى أي وجهة (باستثناء الصين)، كما ستتوافر على الرحلات المغادرة من عمّان وبيروت ودكا ومانيلا في وقت لاحق، مع مزيد من التطورات قيد العمل لتوفير الخدمة في وجهات أخرى.

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