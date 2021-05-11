دبي تحتضن احتفال "الأميرات الكبير" العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

في مصاف المدن العالمية، أوجدت دبي موطأ قدم لها، حيث باتت حاضنة للعديد من الفعاليات العالمية وموئلاً لها، ومع اقتراب عيد الفطر، ها هي دبي تستعد لاستقبال "احتفال الأميرات الكبير" الذي أطلقته شركة والت ديزني على مستوى العالم، حيث تسعى ديزني من خلاله إلى إرضاء كافة أذواق متابعي أعمالها في المنطقة خلال مايو الجاري، بدءاً من عروض النوافير ووصولاً إلى البث المتواصل لأفلامها.

والت ديزني أعلنت أخيراً عن تعاونها مع ذي بوينت في نخلة جميرا، من أجل إطلاق احتفال الأميرات الكبير، حيث من المقرر أن تقام فعالياته خلال الفترة من 13 – 15 مايو الجاري، وبالتزامن مع احتفالات دبي بعيد الفطر، حيث ستقدم ديزني خلال احتفال الأميرات الكبير مجموعة من الفعاليات المبهرة، والتي ستنطلق على وقع "الرقصة الأولى" لنوافير ذي بوينت، والتي ستنطلق على إيقاع أغنية "أميرات ديزني"، الجديدة، والتي تم تأليفها حصرياً لأجل احتفال الأميرات الكبير. نافورة ذي بوينت سترقص على أنغام أغنية بعنوان "Starting Now" إلى جانب أغاني ديزني الشهيرة مثل أغنية "دي دُنيا فوق" من فيلم "علاء الدين"، و"أطلقي سرك" من فيلم "ملكة الثلج"، و"حقيقة مولان" من فيلم "مولان"، والتي سيتم تشغيلها كل ساعة بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

احتفال الأميرات الكبير، لن ينتهي عند حدود رقصات نافورة "ذي بوينت"، وإنما ستتواصل مع عرض متواصل للأفلام التي تقدمها شاشة "فوكس فاميلي موفيز"، حيث ستتولى القناة نقل فعاليات الاحتفال مباشرة إلى المنازل، إلى جانب تقديم عروض خاصة لمجموعة من الأفلام ومن بينها

فيلمَي "علاء الدين" و"رابونزل"، والتي ستستمر حتى 5 يونيو المقبل، كما تشمل القائمة أيضاً أفلام "Little Mermaid: Ariel’s Beginning" و"الأميرة والضفدع" و"الجميلة والوحش" و"سندريلا" و"الأميرة النائمة" و"سنو وايت والأقزام السبعة" و"بوكاهانتس" و"مولان".

إلى جانب الأفلام ستقوم "فوكس ارابيا" بإطلاق مجموعة من المسابقات الأسبوعية، والتي سيتم من خلالها اختبار معلومات عشاق "أميرات ديزني"، ولتعزيز الأجواء، فقد أطلقت ديزني أيضاً تحدي "لغز الأميرات في هامليز" وقامت بتوزيعها على مجموعة من مراكز التسوق الموزعة في جنبات دبي.

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