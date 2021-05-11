«إقامة دبي» تستعرض «بطاقة السعادة» في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للمشاركة في معرض سوق السفر العربي في نسخته الـ28، التي تقام في الفترة من 16 إلى 19 مايو بمركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض «إقامة دبي» في جناحها أبرز خدماتها الذكية منها «بطاقة السعادة» للسياح التي ستمكن السياح القادمين عبر منافذ دبي من الحصول على خصومات مجانية تمكنهم من الاستمتاع بالعروض الترويجية والحصرية التي يقدمها شركاء «بطاقة السعادة» أثناء فترة إقامتهم في الإمارة. كما ستستعرض المنصة خدمات إقامة دبي المعنية بخدمات أذونات الدخول مثل مختلف أنواع التأشيرات السياحية وطرق التقديم عليها.

وجهة مفضلة

وأكد اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن إمارة دبي تعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والإقامة وتعزيز دورها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، وذلك لما ما تمتلكه من مقومات جذب متعددة وبنية تحتية مطورة، إلى جانب التسهيلات والحوافز التي ساهمت في جذب الكثيرين من السياح والمستثمرين من مختلف دول العالم وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة، مضيفاً أن الدولة بوجه عام وإمارة دبي بوجه الخصوص تمكنتا بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد 19»، من التعافي السريع واستعادة ثقة السياح وعودة نشاط حركة السفر في الإمارات بشكل عام ودبي بصفة خاصة.

طيران الإمارات

إلى ذلك، أعلنت طيران الإمارات أنها ستعرض مقعد الدرجة السياحية الممتازة للمرة الأولى في سوق السفر العربي الذي سيكون أول حدث في صناعة السفر على مستوى العالم يجري تنظيمه حضورياً منذ انتشار الجائحة.

وسيوفر جناح طيران الإمارات (رقم M3310 في القاعة 3) أمام زوار المعرض من المتخصصين في صناعة السفر، القادمين من أكثر من 60 دولة، فرصة لتجربة منتجها الجديد المتميز، والتحسينات التي أدخلت مؤخراً على الخدمة في كل الدرجات على مقصورة طائرتها الشهيرة الإيرباص A380.

مسرح ترافيل فورورد

من ناحية أخرى، قامت فعالية ترافيل فورورد، الحدث العالمي لتكنولوجيا السفر، بتسمية نخبة من العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا لتقديمها مباشرة على خشبة المسرح كجزء من الفعاليات المرافقة لمعرض سوق السفر العربي.

وسيعقد المعرض لهذا العام بنسخة افتراضية بعد أسبوع من انتهاء النسخة الحية منه، وستكون فعالية ترافيل فورورد كجزء من فعاليات الحدث الحي للمعرض، والذي يقام من 16 إلى 19 مايو 2021، بينما سيتم انعقاد الحدث الافتراضي منه في الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 26 مايو ، وستكون جميع الجلسات والمؤتمرات المقامة في الحدث الحي متاحة للعرض خلال الحدث الافتراضي.

سويس ـ بلهوتيل إنترناشيونال

وتطلق سويس - بلهوتيل إنترناشيونال علامتين تجاريتين جديدتين في جميع أنحاء العالم وفندقين جديدين في الشرق الأوسط خلال سوق السفر العربي. ستنضم العلامات التجارية الجديدة، إلى المجموعات الحالية من 14 علامة تجارية.

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