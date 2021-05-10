«سكاي سكانر» تسلط الضوء على أبرز وجهات السفر في المنطقة 2021

المصدر: دبي - البيان

كشفت سكاي سكانر، المنصة الإلكترونية المتخصصة عالمياً في مجال حجوزات السفر، عن أحدث وجهات السفر الرائجة خلال عطلة عيد الفطر السعيد وفصل الصيف لعام 2021. وأظهرت دراسة قامت بها المنصة أن موسم العطلات المُقبل سيوفر فرصة مثالية لاستئناف أنشطة السفر المُعتادة، خاصة مع تطلّع المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاختبار تجارب مميزة وفق أعلى مستويات الأمان والمسؤولية.

وركزت عمليات البحث عبر الإنترنت من قِبل المسافرين داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مدنٍ مثل القاهرة وعمّان والإسكندرية لتمضية الإجازات العائلية خلال فترة عيد الفطر السعيد، في حين ركزت مجموعات المسافرين على مدينتي إيبيزا وملقة، فيما تطلّع الأزواج للسفر إلى جزر المالديف وموريشيوس وسانتوريني. وبالنسبة للمسافرين من الإمارات، حافظت وجهات الإجازات المحلية على مكانتها كخيارٍ مفضل، لتكتسب كل من أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة إقبالاً لافتاً.

وكشف تقرير سكاي سكانر الأخير بعنوان آفاق سكاي سكانر: استئناف أنشطة السفر عن الوجهات الأكثر رواجاً على مستوى العالم، لتشغل دبي المرتبة الرابعة بين الوجهات الأكثر شهرةً خصيصاً لدى المسافرين الباحثين عن أماكن مميزة لتمضية العطلات ولقاء الأصدقاء وأفراد العائلة خلال عيد الفطر.

كما أشار التقرير الشامل إلى رغبة المسافرين في الاستفادة من عطلاتهم بشكلٍ أفضل، مع ارتفاع متوسط مدة الرحلات التي يقومون بها إلى 16 يوماً في عام 2021 مقارنة بـ 14 يوماً في عام 2019. ويُعزى ذلك إلى انخفاض الزمن اللازم للسفر إلى الوجهات، حيث يفضّل المسافرون الرحلات الأقرب إلى دولهم خصيصاً في الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر مع التخطيط لرحلاتٍ أطول في أكتوبر 2021، ووصل مُتوسط الزمن اللازم للسفر بين شهري يونيو وأكتوبر 2019 إلى 11 ساعة، وانخفض إلى 10 ساعات في عام 2021.

وللاستفادة من أفضل العروض خلال فترةٍ قصيرة قبل السفر أو التخطيط المسبق للرحلات المستقبلية، يوضح أيوب المأمون، خبير السفر العالمي لدى سكاي سكانر: «لا تزال تجارب السفر الآمنة والمسؤولة أحد أبرز اهتمامات العملاء في منطقة الأوسط وشمال أفريقيا، ويُبدي المسافرون اهتماماً كبيراً في استكشاف وجهات جديدة وفق أعلى مستويات الأمان، مع استئناف أنشطة السفر مُجدداً في المنطقة».

وأضاف: «يضطر مزيدٌ من المسافرين لحجز رحلاتهم قبل وقتٍ قصير، بسبب تغيّر القيود المفروضة على السفر بشكلٍ مستمرّ. لكن يعتبر حجز رحلات السفر في اللحظات الأخيرة أمراً صعباً، لذا من الأفضل شراء تذاكر سفر قابلة للاستخدام بمرونة، حيث يمكن استخدام محرك بحث سكاي سكانر عالي المرونة لاختيار رحلات مع سياسات تتيح استرداد الأموال أو شراء تذاكر أخرى تسمح بحجز موعدٍ آخر عند تغيّر الظروف. كما تزداد أهمية تأمين السفر والغطاء التأميني المناسب اليوم، ما يستوجب التأكد بأن وثيقة التأمين تُغطي رحلات السفر المرغوبة».

وتشهد المنطقة عودة رحلات السفر بوتيرة ملحوظة، وسط توقعات إيجابية بخصوص تنامي تجارب السفر للخارج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على خلفية الاهتمام المتزايد لدى المسافرين من الإمارات والسعودية بوجهات الإقامة والعطلات. وأظهرت إحصائيات سكاي سكانر تنامي الاهتمام برحلات السفر الإقليمية والدولية بشكلٍ ملحوظ من قِبل المسافرين في الإمارات، مع ارتفاع عمليات البحث عن وجهات السفر والعطلات بنسبة 23%، إضافة إلى تسجيل اهتمامٍ أكبر من المسافرين السعوديين بعد ارتفاع عمليات البحث عن الوجهات بنسبة 110% بين شهري فبراير ومارس من العام الجاري.

وتزامنت هذه الإحصائيات مع إطلاق النسخة العربية لمنصة سكاي سكانر، والمتاحة للاستخدام عبر أجهزة الحواسيب المكتبية والأجهزة المحمولة بالإضافة إلى تطبيق سكاي سكانر، ما يُتيح للمسافرين اختيار اللغة العربية لمتابعة المحتوى الخاص بالوجهات مثل العملة المحلية، إضافة إلى تحسين تجربة الاستخدام عند ربط المنصة مع مواقع إلكترونية شريكة لإتمام حجوزات السفر.

كما تتيح المنصة للمستخدمين في حال اختيارهم لرحلات سفر مُدرجة في مواقع إلكترونية شريكة، تحديد خيار اللغة العربية بصورة تلقائية في تلك المواقع، ما يضمن لهم تجربة استخدام أكثر مرونة وسهولة.

وتعتبر سكاي سكانر منصة رائدة على مستوى قطاع السفر في المنطقة؛ وترتبط شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران بمنصة الحجز المباشر التابعة للشركة.

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