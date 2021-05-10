سويس-بلهوتيل تكشف عن علامات وفنادق في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

تطلق سويس -بلهوتيل إنترناشيونال علامتين تجاريتين جديدتين في جميع أنحاء العالم وفندقين جديدين مذهلين في الشرق الأوسط، خلال ملتقى السفر العربي 2021. ستنضم العلامات التجارية الجديدة، ذات النهج المبتكر للضيافة، إلى المجموعات الحالية من 14 علامة تجارية مميزة، والتي توفر خيارات أكبر للمالكين والعملاء.

قال جافين م. فول، رئيس مجلس الإدارة ورئيس سويس -بلهوتيل إنترناشيونال: «على الرغم من أن الأزمة لم تنته بعد، فإن ملتقى السفر العربي دبي يعد وسيلة رائعة لتعافي قطاع الضيافة. في سويس -بلهوتيل إنترناشيونال، تركز استراتيجية أعمالنا على التعافي المسؤول مع تقديم القيمة. يسعدنا أن نكشف النقاب عن أحدث العلامات التجارية الخاصة بنمط الحياة الراقي ماوا ومجموعة بوهيميا المصممة لتقديم تجارب ملهمة وفريدة من نوعها لضيوفنا. تتناسب بشكل مثالي مع مجموعتنا من العلامات التجارية وستمنحنا فرصة هائلة للاستفادة من عروضنا المرفهة 5 نجوم عبر مجموعة واسعة من القطاعات والأسواق للنمو المستقبلي».

كجزء من التزام سويس -بلهوتيل إنترناشيونال برفاهية الناس والبيئة، تركز ماوا على الصحة في أماكن حصرية ومعزولة وصديقة للبيئة؛ بينما تقدم مجموعة مجموعة بوهيميا بياناً جريئاً لكونها العلامة التجارية الفاخرة التي تم إنشاؤها لتجربة حيوية وأنيقة ومميزة.

أكد جافين: «قصة علامة ماوا التجارية مبنية على العمل الجماعي وقوة الأشخاص والطبيعة. تم إنشاء اسم العلامة التجارية من ثقافة الماوري في نيوزيلندا. يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر بعد الميلاد، وهي مأخوذة من تي ريو ماوري - اللغة الأصلية لشعب الماوري، وستضيف ماوا بُعداً جديداً للعلامة التجارية سويس -بلهوتيل إنترناشيونال. تعكس ماوا أيضاً تراث سويس -بلهوتيل إنترناشيونال مع ملكية الشركة لكونها من النيوزيلنديين».

وفي حديثه عن مجموعة بوهيميا، قال جافين: «بوهيميا هي علامة تجارية عاطفية تدور حول «أنت». إنه مكانك لتكون على قيد الحياة. عندما يصل الضيوف إلى هذه الفنادق، يجب أن يشعروا وكأنهم قد خطوا إلى مكان خالد، مع شهوانية غريبة، نابضة بالحياة وأنيقة. تكمن جاذبية العلامة التجارية في كونها خامًا وحيوية وحالمة».

وكشف جافين أيضاً عن افتتاح فندقين جديدين في دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2021 (سويس -بل سويتس أدميرال الجفير وجراند سويس -بلهوتيل وواتر فرونت سيف)، والتي ستجعل الحياة أيضاً ولأول مرة لدينا راقية من فئة الخمس نجوم العلامة التجارية «جراند سويس -بلهوتيل» في الشرق الأوسط، وملتقى السفر العربي دبي هي المنصة المثالية لنا لإطلاق هذه المنتجات.

وتعليقاً على الافتتاحات الجديدة، قال لوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول - العمليات والتنمية، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند؛ صرح نائب الرئيس الأول - الموارد البشرية للمجموعة وتنمية المواهب، سويس -بلهوتيل إنترناشيونال، أن ملتقى السفر العربي دبي هو أول حدث مباشر رئيسي في صناعة السفر والسياحة منذ 18 شهراً، ويسعدنا إعادة الاتصال ومشاركة أحدث التطورات لدينا مع شركاء صناعتنا.. نحن متحمسون للغاية لافتتاح فندق جراند سويس -بلهوتيل وواتر فرونت سيف وسويس -بل سويتس أدميرال الجفير. ستمكننا هذه الإضافات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي من تنويع عروضنا في المنطقة من خلال توفير المزيد من الخيارات لضيوفنا لتجربة ضيافتنا الدافئة في البحرين. بينما نتخطى تحديات السوق، نهدف إلى تلبية متطلبات الضيوف المتطورة من خلال تجارب مبتكرة ومحسّنة في بيئة آمنة.

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