«ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلات إلى كييف وباري وصلالة ومسقط

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن بدء تسيير رحلات جديدة إلى العاصمة الأوكرانية كيف ومدينة باري الإيطالية، وصلالة ومسقط في سلطنة عمان.

وستشغل الشركة رحلاتها إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وإلى مدينة باري الإيطالية مرتين في الأسبوع يومي السبت والثلاثاء، ومرتين أسبوعياً إلى صلالة يومي السبت والأربعاء، وثلاث مرات أسبوعياً إلى مسقط أيام الأحد، والثلاثاء والخميس.

ومنذ انطلاقها في يناير 2021، تسيّر «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى نحو 22 وجهة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من وجهات السفر خلال الأشهر القليلة القادمة. وتتوفر التذاكر بأسعار تنافسية تبدأ من 99 درهماً إماراتياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وجاء توفير الأسعار المخفضة للرحلات الجديدة التي تربط بين أبوظبي وكل من كييف وباري ومسقط وصلالة، في إطار سعي «ويز إير أبوظبي» لتوفير خيارات إضافية بأسعارٍ معقولة للمسافرين بغرض ممارسة الأعمال أو السياحة.

وتعدّ كييف المدينة الأكثر تعداداً سكانياً في أوكرانيا، والمركز العلمي والصناعي في الدولة. كما تضم مجموعةً متنوعةً من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمرافق التي تمتاز بعمارة رائعة، فضلاً عن العديد من المعالم الثقافية والتاريخية والوجهات السياحية البارزة.

وتشكّل هذه المدينة وجهةً فريدةً لجميع السياح الراغبين بقضاء عطلة نهاية أسبوع ترفيهية أو حتى ممارسة الأعمال.

كما ترحب إيطاليا بالمسافرين الذي يتطلعون للحصول على عطلة لا تنسى في مدينة باري، والتي تضم ميناء بحرياً وشواطئ جميلة ومعالم سياحية مميزة؛ فيما توفر سلطنة عمان لزوارها عطلة استثنائية مفعمة بالراحة والاسترخاء ضمن أجوائها التراثية الأصيلة، حيث تضم معالم سياحية تراثية مميزة، وتتميز بطقسها المعتدل، إلى جانب الشواطئ الذهبية، والمياه الصافية والطيور الجميلة.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «يسرنا إطلاق رحلاتنا نحو وجهات السفر الجديدة التي تتيح للمسافرين خيارات مستدامة لاستكشاف مناطق جديدة ومميزة.

وستنال الوجهات الجديدة إعجاب السياح من عشاق فنون العمارة في كيف أو محبي الأجواء الشاطئية الخلابة في باري، أو حتى ممن ينشدون استكشاف المعالم الطبيعية الهادئة والمتنوعة في سلطنة عمان.

ويأتي افتتاح خطوط الرحلات الجديدة إلى كييف وباري وصلالة ومسقط كبداية لسلسلة من الرحلات الجديدة التي تم الإعلان عنها في وقتٍ سابق، وفي إطار التزامنا بتقديم وجهات وخيارات سفر جديدة بأسعار معقولة لجميع سكان أبوظبي وزوارها».

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وتتبنى الشركة أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها.

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