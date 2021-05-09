تنويه مهم من القنصلية السعودية في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت القنصلية السعودية في دبي عبر حسابها في تويتر، أنه يتعين على المسافرين القادمين إلى دبي من أي بلد، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي أن يحملوا شهادة سلبية لفحص كورونا، تم إجراؤه خلال مدة لاتزيد عن 72 ساعة من المغادرة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستسمح لثلاث فئات من مواطنيها بالسفر خارج البلاد بدءاً من 17 مايو، بعد أكثر من عام على وضع قيود للسفر بسبب تفشي جائحة «كورونا».

وحدد بيان لوزارة الداخلية السعودية ثلاث فئات سيسمح لها بالسفر..

الفئة الأولى: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الفئة الثانية الثانية: المواطنين المتعافين من فيروس «كورونا»، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الفئة الثالثة: المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كوفيد 19" خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

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