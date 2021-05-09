نيرفانا القابضة تشارك بسوق السفر العربي 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة نيرفانا القابضة المتخصصة في إدارة السفر والسياحة في الإمارات مشاركتها في سوق السفر العربي 2021. ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة ورؤية نيرفانا القابضة لزيادة عملياتها من الإمارات إلى العالم. وتتكون شركة نيرفانا القابضة من 4 كيانات هي نيرفانا للسفر والسياحة ونيرفانا حول العالم ونيرفانا تورز والخدمات اللوجستية ونيرفانا العالمية للسفر.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة: يعد سوق السفر العربي أفضل مناسبة لتقديم خدماتنا الجديدة، والتي ستغطي جميع الخدمات والاحتياجات المتعلقة بالسفر والسياحة في جميع أنحاء العالم.

وتأسست شركة نيرفانا القابضة في يناير 2021 كجزء من التطوير في مجال السفر والسياحة بما في ذلك جميع الخدمات ذات الصلة من السفر والسياحة حتى الفعاليات وإدارة المشاريع، على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تطورت الشركة إلى شركة عالمية لإدارة السفر والسياحة منذ إنشائها في أوائل هذا العام. واتبعت الشركة أخيراً خطة توسع من خلال تعزيز عملياتها في الإمارات والسعودية ومصر والهند والأردن وفلسطين.

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