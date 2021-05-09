جنوب أفريقيا تفتح أبوابها لدخول مواطني هذه الدولة العربية

المصدر: بريتوريا – وكالات

أعلنت السفارة السعودية بجنوب أفريقيا أن إدارة الجوازات والهجرة في دولة جنوب أفريقيا قررت السماح بدخول المواطنين السعوديين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها 3 أشهر.

واستثنت الإدارة من قرارها حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبين بالدراسة، حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من السفارة الجنوب أفريقية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وأقرت السلطات الجنوب أفريقية عدداً من الإجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها في ظل مواجهة وباء كورونا منها إلزام الزائر بتقديم شهادة فحص pcr تثبت سلامته ولا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 72 ساعة من السفر.

وفي حال عدم وجود شهادة فحص فيروس كورونا مع الزائر فإنه سيطالب بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية، وفي حال ظهور أعراض الفيروس على الزائر أثناء الفحص عند الوصول سيلزم بالفحص.

وإذا كانت النتيجة إيجابية فإنه يلزم بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية، علماً أن جميع الرحلات الجوية الدولية مقصورة على مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جوهانسبرغ ومطار شاكا الدولي في ديربان ومطار كيب تاون الدولي.

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