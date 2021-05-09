336 % نمو حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب

المصدر: (دبي -البيان)

شهد مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، تسجيل قفزة نمو عالية في حركة الطيران الخاص العام الجاري، حيث سجل مبنى الطيران الخاص زيادة 336% في الربع الأول 2021، بمجموع 4904 رحلات مقارنة بـ1460 للفترة ذاتها من العام الماضي 2020 و1676 رحلة في الربع الأول 2019.

وتشمل حركات الطيران الخاص الرحلات المسجلة من قبل المشغلين الأرضيين الأربعة التي تعمل في مشروع محمد بن راشد للطيران، وهي: «جيتيكس إكزيكيوتيف أفييشين» و«جت أفييشين» و«دي سي أفييشين» و«إكزيكيو جيت ميدل إيست».

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران ان حركة الطيران الخاص شهدت زيادة بوتيرة متسارعة منذ يوليو الماضي، ما يمثل دلالة على نجاح حملة التطعيم الوطنية، والمكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم ووجهة عالمية لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر.

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