مجلة سياحية: دبي أفضل وجهات السفر لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

أضاءت مجلة "كوندي ناست ترافيلر" المتخصصة بمجال السياحة والسفر على إمارة دبي كأحد أفضل وجهات السفر لعام 2021، واستعرضت أحد الفنادق الحديثة التي تم تدشينها في الإمارة السياحية، وهو فندق "إم إي باي ميليا"، الفندق الوحيد في العالم من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، الحائزة على جائزة بريتزكر، مؤكدةً المجلة الشهيرة أن ليس هنالك طريقة أفضل لتجربة وتقييم تصاميم المعمارية الراحلة إلا من خلال زيارة أعمالها، وأحدها هذا الصرح العمل الفني الغامر، فهو صاخب ورشيق وجذّاب من ناحية أخرى.

ولفتت موقع "سي إن ترافيلر" الشهير أن الفندق، محاطاً بناطحات السحاب في الخليج التجاري بالقرب من وسط مدينة دبي، يقف شامخاً بفضل تصميمه الذي يذيب الحدود.

وتقول المجلة إن الفندق الواقع بدبي يتفوق ليحاكي إيقاع زوار المدينة الذين تجتذبهم الأجواء المبتكرة والموسيقى والمطاعم، ومحبي التجارب الحضرية ممن يطمحون لتمضية وقت أو التمتع بأمسية مرحة في الخارج.

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