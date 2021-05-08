«إندبندنت»: دبي وجهة السياح حول العالم

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أضاء تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية على دبي كوجهة سياحية جاذبة للسياح من حول العالم، وتحديداً من المملكة المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن سطوع الشمس لمعظم أيام السنة والمعدلات المنخفضة لهطول الأمطار عوامل جاذبة للسياح ممن يتوقون لتلك الأجواء، «فلا عجب أن دبي حققت نجاحاً لافتاً مع السياح البريطانيين»، حيث زار ما يصل إلى 1.2 مليون بريطاني دانة الدنيا خلال عام 2019.

ورغم أن جائحة «كوفيد 19» أدت لتوقف صناعة السياحة بشكل كبير حول العالم، إلا أن برامج التطعيم المتفوقة التي تقدمها الدولة تأتي كعلامة مشجعة للزوار والسكان المحليين على حد سواء، وذلك مع إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة للسكان والمقيمين على أرض الإمارات.

ومن جانبها، اختارت مجلة @CNTraveler المتخصصة في السياحة والسفر، دبي إحدى أفضل وجهات السفر في 2021.

كما اختارت المجلة فندق ME Dubai by Melia أحد أفضل الفنادق الجديدة في العالم 2021، والفندق تم تصميمه بالكامل من الداخل والخارج من قبل المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد.

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