عطلة العيد ترفع حجوزات فنادق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

توقّع عدد من مديري الفنادق في رأس الخيمة، استمرار ارتفاع حجوزات إشغال الغرف الفندقية، لتصل إلى 100% خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لترفع شعار كامل العدد، وتشغل طاقتها القصوى بحسب برنامج الإشغال المحدد للغرف والضوابط، التي حددتها الجهات المختصة، لضمان التباعد وتطبيق الاشتراطات الصحية.

مؤكدين أن القطاع الفندقي في رأس الخيمة يواصل نجاحه مع عودة نشاط الرحلات الجوية لشركات الطيران الدولية، بالإضافة للسوق المحلي، الذي يفضل قضاء العطلة داخل الدولة، والاستمتاع بالمرافق والمواقع السياحية.

الوجهة الأفضل

وأكد هورست والتر جونس المدير العام لمنتجع ريكسوس باب البحر أن الإمارات تظل الوجهة الأفضل والخيار الأول أمام السائحين الدوليين والمحليين، في ظل الجهود الحكومية بتوفير التطعيم، والفحوصات المجانية التي تقدمها للمواطن والمقيم والزائر، حيث توفر تلك الجهود داعماً رئيسياً للقطاع السياحي، ومظلة أمان للسائح الدولي في اختيار الوجهة لقضاء عطلة لا تنسى.

وأشار إلى أن حجوزات الغرف دخلت مرحلة متقدمة في نسبة الإشغال، ومن المتوقع الوصول إلى إشغال كامل لجميع غرف المنتجع، وفقاً للضوابط والاشتراطات الاحترازية، التي أقرتها الجهات المختصة بمكافحة جائحة «كوفيد 19».

حيث حرصنا على طرح عروض متنوعة بمناسبة عيد الفطر السعيد لجميع أفراد العائلة، وترضي جميع الأذواق سواء من السوق الدولي أو المحلي، وضمان استمتاع عملائنا بالمرافق السياحية والترفيهية، التي يضمها المنتجع، متوقعاً أن تشكل عطلة عيد الفطر بداية موسم صيفي ناجح.

إشغال كامل

وقال نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان: تواصل نسب إشغال الغرف ارتفاعاً تدريجياً، منذ الشهر الماضي نتيجة لبداية عودة السياحة الدولية بقوة، لتصل إلى معدلات جيدة مع اقتراب عطلة عيد الفطر، ومن المتوقع تحقيق نسبة إشغال كامل لجميع الغرف قبل العيد بيومين، حيث تفضل العائلات الانتظار لحين التأكد من موعد الإجازة الرسمية.

وأكد أن الموسم الصيفي بدأ بقوة في ظل الجهود الكبيرة، التي تقوم بها دولة الإمارات في توفير التطعيم لجميع الجنسيات مجاناً، لافتاً إلى أن المنتجع يقدم أفضل العروض والأسعار للزوار، مع الالتزام بمعايير السلامة والتدابير الوقائية.

حيث يعتبر عيد الفطر من المناسبات، التي نحرص على طرح عروض متنوعة فيها لجذب النزلاء والزوار، في ظل التنافس بين فنادق رأس الخيمة على تقديم عروض تناسب جميع المراحل العمرية، ومختلف الجنسيات.

نشاط الرحلات

وقال محمد الحاج حسن المدير العام لمنتجع وسبا جزيرة مرجان: شهدت حجوزات غرف المنتجع معدلات إقبال مرتفعة منذ شهر أبريل الماضي وخصوصاً من الأسواق الدولية، في ظل عودة نشاط الرحلات الجوية للاستمتاع بعطلة مميزة في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الحجوزات المؤكدة 70%.

وذلك وفقاً للضوابط التي حددتها الجهات المختصة، والخاصة بنسب الإشغال المسموح بها في المنشآت الفندقية، متوقعاً ارتفاع إشغال كامل لجميع غرف المنتجع قبل ثلاثة أيام من عطلة عيد الفطر، حيث تلجأ نسبة كبيرة من العملاء في السوق المحلي إلى الحجز قبل موعد الإقامة بفترة قصيرة، وبالتالي فإننا نتوقع المزيد من الحجوزات خلال اليومين المقبلين.

وجهة بارزة

وأكد أحمد طاهر المدير العام لفندق سيتي ماكس رأس الخيمة: تظل دولة الإمارات وجهة سياحية بارزة عالمياً، وتتصدر اهتمامات السياح الراغبين في قضاء عطلات، في ظل الظروف الحالية، حيث نشهد بداية قوية للموسم السياحي الصيفي مع حجوزات عطلة عيد الفطر المبارك، استكمالاً للموسم الصيفي 2020 الناجح، والذي حقق نتائج عالية في نسب الإشغال، نتيجة لثقة الأسواق الدولية والمحلية في الجهود الكبيرة، التي تبذلها الدولة للقضاء على جائحة «كورونا» منذ بداية انتشارها.

وأشار إلى أن تنوع المعروض الفندقي يسهم في تلبية متطلبات مختلف فئات الزوار والسياح، دفع حجوزات الغرف إلى الطاقة القصوى للإشغال، خلال عطلة العيد، بالإضافة للعروض الترويجية، التي يقدمها القطاع الفندقي في رأس الخيمة على مدار العام تصب في مصلحة العملاء، حيث تتزايد الخيارات أمامهم لاختيار ما يناسبهم وقضاء عطلة استثنائية، ضمن إجراءات الأمان الصحي، التي يوفرها الفندق.

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