إندبندنت: دبي وجهة جاذبة للسياح

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أضاء تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية على دبي كوجهة سياحية جاذبة للسياح من حول العالم، وتحديداً من المملكة المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن سطوع الشمس لمعظم أيام السنة والمعدلات المنخفضة لهطول الأمطار عوامل جاذبة للسياح ممن يتوقون إلى تلك الأجواء، "فلا عجب أن دبي حققت نجاحاً لافتاً مع السياح البريطانيين"، حيث زار ما يصل إلى 1.2 مليون بريطاني دانة الدنيا خلال عام 2019.

وبرغم أن جائحة الفيروس التاجي المستجد أدت إلى توقف صناعة السياحة بشكل كبير حول العالم، فإن برامج التطعيم المتفوقة التي تقدمها الدولة تأتي علامة مشجعة للزوار والسكان المحليين على حد سواء، مع إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة للسكان الذين يبلغ عددهم نحو ثمانية ملايين، حسبما تقول الصحيفة.

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