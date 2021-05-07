مطار القاهرة يرحّل مصاباً بفيروس كورونا فور وصوله
قررت سلطات مطار القاهرة الدولي ترحيل راكب مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فور وصوله.
وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة استخدمت، أمس، جهازاً لكشف الركاب المصابين بكورونا، موضحاً أن الجهاز نجح في اكتشاف إصابة راكب مصاب بالفيروس، ما اضطر السلطات المصرية إلى إعادته على الرحلة نفسها التي وصل عليها.
وبدأ مطار القاهرة الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، ضمن خطة مكافحة انتشار كورونا.
وتقرر بدء التطبيق على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية.