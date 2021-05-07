مطار القاهرة يرحّل مصاباً بفيروس كورونا فور وصوله

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت سلطات مطار القاهرة الدولي ترحيل راكب مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فور وصوله.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة استخدمت، أمس، جهازاً لكشف الركاب المصابين بكورونا، موضحاً أن الجهاز نجح في اكتشاف إصابة راكب مصاب بالفيروس، ما اضطر السلطات المصرية إلى إعادته على الرحلة نفسها التي وصل عليها.

وبدأ مطار القاهرة الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، ضمن خطة مكافحة انتشار كورونا.

وتقرر بدء التطبيق على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية.

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