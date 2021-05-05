الكويت تسمح لمواطنيها أصحاب "الأملاك" بالسفر لدول الخليج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن السماح للمواطنين أصحاب المزراع والشركات والعقارات، بالسفر لدى دول مجلس التعاون بعد تاريخ 22-5-2021 في حال تقديم مايثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة عبر حسابها بتويتر، "توضيحا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالاستثناء من أحكام القرار بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، فإنه يسمح بالخروج من تلك المنافذ للمواطنين أصحاب الأملاك لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزارع والشركات والعقارات، على أن يتم تقديم مايثبت ملكيتهم لذلك ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

ويسري هذا الاستثناء حتى تاريخ 22-5-2021 وبعد هذا التاريخ لن يسمح لهم بالخروج إلا بعد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفق المواعيد المحددة من قبل وزارة الصحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز