10 وجهات على شبكة «الاتحاد للطيران» لا تلزم بالحجر الصحي عند الوصول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت «الاتحاد للطيران» عن وجود 4 وجهات للسفر على شبكتها لا تلزم بالحجر الصحي في كلا الاتجاهين، فيما تضم الشبكة 10 وجهات لا تلزم بالحجر الصحي عند الوصول.

وأوضحت «الاتحاد»، في تصريحات صحافية اليوم، أن الوجهات المفتوحة في كلا الاتجاهين ولا تلزم بالحجر الصحي تضم المغرب حيث تسير الناقلة 3 رحلات في الأسبوع إلى الدار البيضاء أيام الإثنين والجمعة والسبت، وأيضا روسيا إذ نسير 4 رحلات في الأسبوع أيام الإثنين والخميس والسبت والأحد، وكذلك سويسرا، إذ لا يستدعي المسافر وضع نفسه في الحجر الصحي عند السفر إلى سويسرا من الإمارات طالما كان مستوفي جميع متطلبات الدخول.

ويبلغ عدد الرحلات التي تسيرها الاتحاد إلى سويسرا نحو 6 رحلات أسبوعياً تشمل زيوريخ بواقع 3 رحلات في أيام الأربعاء والجمعة والسبت، وجنيف بنحو 3 رحلات في الأسبوع أيام الأربعاء والسبت والأحد.

وذكرت الاتحاد أن الوجهات التي لا تلزم بالحجر الصحي عند الوصول تشمل البحرين، حيث يخضع المسافر عند الوصول لفحص بي سي آر على نفقته الخاصة ووضع نفسه في الحجر الذاتي حتى تظهر نتائج الفحص، فيما يًعفى ضيوف الترانزيت من هذه الإجراءات، وتسير الناقلة رحلة يوميا إلى البحرين، بالإضافة إلى كينيا فلا حاجة للحجر الصحي عند الوصول وتسير الناقلة رحلتان في الأسبوع إلى نيروبي أيام الخميس والجمعة.

وأكدت الناقلة أنه لا يوجد حجر صحي في مصر وتسير الناقلة رحلة يوميًا إلى القاهرة، وفى الأردن لا يحتاج المسافر إلى الحجر الصحي عند وصوله، إلا إذا كنت مسافراً من المملكة المتحدة، إذ يتطلب حينها الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وتسير الناقلة رحلة يوميًا إلى عمّان، كذلك سريلانكا لا حاجة للحجر الصحي عند الوصول، وتسير الناقلة 6 رحلات في الأسبوع إلى كولومبو أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة والسبت.



وتشمل الوجهات التي لا تلزم بالحجر الصحي عند الوصول المالديف، فاذا كان المسافر إلى جزر المالديف كسائح، فيجب أن يكون لديه حجز فندقي مُؤَكَّد لإقامته في منشأة سياحية مُسَجَّلة، ويجب البقاء في مكان الإقامة هذا طوال مدة رحلتك، وتسير الناقلة رحلة يوميًا للمالديف، وأيضا اليونان لا يوجد حجر صحي ويصل عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع إلى أثينا أيام الخميس والسبت.

وأوضحت الناقلة أن سيشيل لا تلزم بالحجر الصحي إذ يجب على المسافر حجز مكان سكنه طوال مدة إقامته في سيشيل في مؤسسة مرخصة أو قارب مخصص ومرخص للمعيشة من هيئة الصحة العامة، ويصل عدد الرحلات التي تسير الناقلة إلى 3 رحلات أيام الثلاثاء والجمعة والسبت للذهاب، والأربعاء والسبت والأحد للعودة.

وأيضا تركيا، لا تلزم بالحجر الذاتي عند الوصول إلى إسطنبول إلا إذا كان قادماً من البرازيل أو الدنمارك‏‫ أو جنوب أفريقيا أو المملكة المتحدة، وتسير الناقلة رحلة يومياً،

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت الناقلة انه لا يسمح للمسافرين الذين تواجدوا في منطقة الشينجن، أو المملكة المتحدة، أو جمهورية أيرلندا، أو الهند بداية من 4 مايو الجاري أو إيران أو الصين، أو البرازيل، أو جنوب أفريقيا قبل 14 يوما من رحلتهم بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تُمنح الإعفاءات لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة والمواطنين غير الأمريكيين الذين هم أزواج مواطن أمريكي أو مقيم دائم قانوني، ولا يحتاج المسافرون الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد العودة إلى الولايات المتحدة، إلا إذا طلبت ذلك الولاية أو الولاية القضائية المحلية، وذكرت الناقلة انها تسير رحلات يومية إلى نيويورك وشيكاغو و4 رحلات إلى واشنطن أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد.

وبينت الناقلة أنه بالنسبة للبنان فبعد إجراء فحص بي سي آر عند الوصول، يجب على المسافر وضع نفسه في الحجر الذاتي لمدة 72 ساعة، وتسير الناقلة رحلة يوميًا إلى بيروت.

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