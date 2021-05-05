فندق ديوكس النخلة يطلق عروض عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

أطلق فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي، عروض عيد الفطر السعيد ، حيث سيحصل الضيوف على خصم بنسبة 15% على الإقامة من 11حتى 17 مايو عند الحجز مباشرة عن طريق الموقع الخاص بالفندق قبل 7مايو (الرمز الترويجي EID2021).

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالدخول المجاني الى المسبح الداخلي والخارجي لامتناهي على بعد خطوات فقط من شاطئ الفندق الخاص ، والنهر الهادئ ، والنادي الصحي ، ونادي الأطفال "ديوكسي" لإبقاء الصغار مستمتعين.

يضم الفندق 4 مطاعم عالمية ليتمكن المقيمين من تجربة النكهات العالمية الأصيلة ، من أفضل المأكولات البريطانية والنكهات الهندية إ.

يضم الفندق 279 غرفة بما في ذلك 36 جناحًا ، بالإضافة إلى 287 وحدة سكنية مفروشة بالكامل حيث يمكن للضيوف الاختيار بين شقق الاستوديو والشقق بحجم غرفة نوم واحدة.

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