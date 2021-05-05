«فلاي دبي» توسع شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي أمس، إطلاقها لمزيد من الوجهات لتصل شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة. وستقوم الناقلة بتوسيع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة مع تسيير رحلات إلى مطار موسكو جوكوفسكي الدولي اعتباراً من 12 مايو، ومطار نوفوسيبيرسك تولماتشيفو الدولي (OVB) اعتباراً من 28 مايو ومطار بيرم الدولي (PEE) اعتباراً من 2 يونيو فيما استأنفت رحلاتها إلى أربع وجهات أخرى في السوق الروسي خلال مايو الجاري.

كما أعلنت الشركة استئناف الرحلات إلى مطار بندر عباس بإيران اعتباراً من 12 مايو ومطار مشهد اعتباراً من 13 مايو، لتغطي عملياتها في إيران 5 وجهات بما في ذلك لار وشيراز وطهران.

وكانت فلاي دبي أعلنت مؤخراً تسيير رحلات موسمية إلى بودروم وطرابزون في تركيا إضافة إلى باتومي في جورجيا. وتستأنف الشركة رحلاتها الموسمية إلى مطار تيفات في الجبل الأسود اعتباراً من 25 يونيو.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: مرت الآن 11 عاماً على أول رحلة لفلاي دبي إلى روسيا. خلال هذه الفترة قمنا بتوسيع شبكتنا في روسيا لتوفير رحلات جوية مباشرة من هذه المدن الرئيسية في روسيا إلى الإمارات؛ ومعظمها أقل من 4 ساعات طيران. لقد جعلنا الوصول إلى دبي أكثر سهولة، وفي الوقت نفسه قمنا بتحسين رحلات الربط بأكثر من 155 وجهة من محور الطيران الدولي في دبي.

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