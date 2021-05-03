تحالف شركات للطيران والسياحة يطالب بإعادة فتح سوق السفر الأمريكي - البريطاني

المصدر: واشنطن - رويترز

دعا تحالف لاتحادات وشركات السفر والطيران ومطارات أمريكية وأوروبية اليوم، إلى إعادة فتح كاملة لسوق السفر بين الولايات المتحدة وبريطانيا «بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر من الأمان».

وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قالت المجموعات إن اجتماع الزعيمين المقرر في أوائل يونيو «سيكون فرصة مثالية لإعلان مشترك عن إعادة فتح كاملة لسوق السفر الأمريكية - البريطانية لكل من مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة».

وتمنع الولايات المتحدة منذ مارس 2020 معظم غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا حديثاً من دخول الأراضي الأمريكية.

وقالت الرسالة: «عودة الرحلات الجوية عبر الأطلسي لن يكون لها أثر إيجابي على اقتصادينا فحسب، بل ستجمع شمل من افترقوا عن أحبتهم لأكثر من عام».

وقعت الرسالة غرفة التجارة الأمريكية واتحاد إيرلاينز فور أمريكا وجمعية جلوبال بيزنس ترافل ورابطة إير لاين للطيارين وفيرجن أتلانتك واتحاد شركات الطيران البريطانية وجمعية الصناعات الجوية وآخرون.

وقالوا إن «إعادة فتح الحدود على نحو آمن بين الولايات المتحدة وبريطانيا ضرورية للتعافي الاقتصادي لكلا البلدين من كوفيد 19».

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم بتخفيف قيود السفر المفروضة لمكافحة كوفيد 19 من الشهر القادم بما يسمح للزوار الأجانب من مزيد من الدول بدخول الاتحاد الأوروبي، على أمل تعزيز قطاع السياحة المكروب هذا الصيف.

ويتعلق أحد الأسئلة المطروحة بما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستساعد الأمريكيين لكي يقدموا لحكومات الدول الأخرى ما يثبت تلقيهم اللقاح حتى يتسنى لهم السفر.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: «لن تكون هناك قاعدة بيانات اتحادية للتطعيمات ولا قرار اتحادي يلزم الجميع بالحصول على شهادة تطعيم موحدة».

وثمة قيود صارمة على السفر تمنع غير الأمريكيين من دخول الولايات المتحدة إذا زاروا الهند والبرازيل والصين وإيران وجنوب إفريقيا وأيرلندا و26 دولة أخرى في أوروبا تسمح بالتنقل عبر الحدود خلال 14 يوماً قبل تاريخ الوصول.

وفي يناير، ألغى بايدن قراراً للرئيس السابق دونالد ترامب كان يلغي حظر دخول القادمين من بريطانيا ودول أوروبية أخرى.

تحظر جميع الدول الأوروبية تقريباً دخول معظم الأمريكيين، بينما تسمح لهم بريطانيا بالزيارة شريطة الخضوع للحجر الصحي لعشرة أيام لدى الوصول وإجراء اختبارين للكشف عن كوفيد 19.

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