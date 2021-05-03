قصر الإمارات يحتفي بعيد الفطر بمجموعة من الباقات المميزة

المصدر: البيان الإلكتروني

يدعو فندق قصر الإمارات ضيوفه للاحتفال بعيد الفطر المبارك في منشأته الفاخرة، والاستمتاع بطيف واسع من باقات الإقامة والاستجمام المميزة إلى جانب التجارب الذوقية الرائعة.

فمن خلال باقات الإقامة الحصرية سيتمكن الجميع من الاحتفال بالعيد برفقة الأهل والأحبة مع الاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة الكفيلة بمنح إجازة عيد لا تنسى.

باقة إجازة العيد

مع أسعار تبدأ من 1430 درهم إماراتي للّيلة الواحدة، يمكن للضيوف الاستمتاع بإقامة فاخرة تشمل وجبة الإفطار وعشاء العيد الفاخر في "لو فاندوم" والذي يضم بوفيه احتفالي فخم يتوفر بسعر 195 درهم إماراتي للشخص الواحد للضيوف الإضافيين.

العيد في "لو كافيه"

يقدم "لو كافيه" تشكيلة مختارة بعناية من أطايب عيد الفطر الرائعة وتتضمن منصة طهو مباشر لأشهى الحلويات كالشعيبيات بالفستق الحلبي على الطريقة التركية مع آيس كريم قشطة الكريما، كريم بروليه بحليب الإبل مع آيس كريم البقلاوة والتوت بالإضافة إلى اللقيمات الإماراتية الشهية المقدمة مع العسل ودبس التمر الإماراتي المحلي، وذلك بأسعار تبدأ من 75 درهم إماراتي.

كما يمكن لعشاق شاي الظهيرة الاستمتاع بأشهى الشطائر والكعك والسكونز إلى جانب أمزجة الشاي الغنية على أنغام موسيقى البيانو الحية. يتوفر شاي الظهيرة بسعر 485 درهم إماراتي لشخصين.

عشاء العيد الأنيق في هاكاسان

استمتعوا بقائمة طعام معدة خصيصًا بمناسبة عيد الفطر المبارك في مطعم "هاكاسان" المعروف في أبوظبي بأطباقه الآسيوية الشهية، وذلك بسعر 318 درهم إماراتي للشخص الواحد. تتضمن قائمة الطعام الخاصة بعيد الفطر تشكيلة من أبرز أطباق المطعم.

عشاء العيد الفاخر في "لو فاندوم"

في عيد الفطر المبارك، يمكنكم الاستمتاع ببوفيه عشاء فاخر معد خصيصًا بهذه المناسبة السعيدة في مطعم "لو فاندوم" الذي يتميز بتصاميمه الداخلية الأنيقة وشرفته الخارجية بهوائها العليل وإطلالتها الخلابة على الشاطئ الخاص بالفندق وكل ما يلزم لجعل هذا المطعم الرائع الوجهة الأمثل للاحتفال بعيد الفطر المبارك برفقة الأهل والأحبة. يتوفر بوفيه العيد بسعر 195 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل العصائر اللذيذة، وذلك في الفترة ما بين 12 وحتى 14 مايو 2021.

وليمة العيد المكونة من أشهى الأطايب الهندية في مطعم "مرطبان"

رحلة ذوقية فاخرة إلى الهند تتضمن أشهى نكهات المطبخ الهندي المعدة خصيصًا بمناسبة عيد الفطر المبارك بتوقيع الشيف هيمانت أوبيروي. وتتضمن قائمة الطعام الحصرية تشكيلة مميزة من الكباب، وأطباق الكاري الهندية العبقة بالنكهة الرائعة، بالإضافة إلى حلويات العيد المبتكرة. وذلك بسعر 280 درهم إماراتي للشخص الواحد من الساعة 1:00م وحتى الساعة 10:00م.

وليمة العيد العربية الأصيلة في "مزلاي"

احتفلوا بعيد الفطر المبارك بتجربة عشاء عربية أصيلة في مطعم "مزلاي" ذو التصميم المميز المحاكي للخيمة البدوية بهوائها العليل، والذي يقدم طيف واسع من أشهى الأطباق الشرقية، مع إطلالة رائعة على حدائق القصر. تتوفر قائمة الطعام "حسب الطلب" من الساعة 1م وحتى الساعة 10:30م.

عروض الاستجمام الخاصة بعيد الفطر المبارك في سبا قصر الإمارات

يمكن للضيوف الاستمتاع بعالم من الفخامة الصافية، سيمفونية فاخرة يعزفها أخصائيونا المحترفون. تبدأ التجربة بالحمام التقليدي المستوحى من الطقوس المحلية، وتختتم بجلسة تدليك مدتها ساعة كاملة، يشعر الضيوف بعدها باسترخاء وحيوية لا تضاهى. تتوفر باقة الدلال والفخامة بسعر 1250 درهم إماراتي للشخص الواحد لمدة 120 دقيقة.

للحجز والحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم 02 690 7999 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: epauh-restaurants@mohg.com

نبذة عن قصر الإمارات، أبوظبي

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