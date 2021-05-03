مطاعم ومراكز التسوق في دبي تنظم مبادرات خيرية لتعزيز قيم التكافل والعطاء في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

تستقبل مجموعة من أبرز مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي في دبي مشاركات الزوار في شهر رمضان المبارك من التبرعات النقدية والمستلزمات اليومية وغير ذلك لإعطاء المتسوقين وعشاق تجارب المأكولات فرصة المشاركة في مد يد العون للمحتاجين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة في شهر الخير والعطاء.

حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تعاونها مع مؤسسات وجمعيات خيرية في دبي، بالإضافة إلى مجموعات إنسانية دولية لتقديم الدعم اللازم للمحتاجين في هذه الأيام المباركة. فيما تلتزم هذه الوجهات في مساعيها الخيرية هذا العام بإجراءات صارمة للصحة والسلامة، بما يشمل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويمكن لزوار لامير وسيتي ووك وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس الاستمتاع بالمأكولات الشهية وفي ذات الوقت دعم الجهود النبيلة لمبادرة "شارك بوجبة" من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تهدف إلى تزويد الطلاب المحتاجين في جميع أنحاء العالم بوجبات منتظمة في المدارس. ومن جهتها، تدعم المطاعم والمقاهي في مختلف المدينة هذه المبادرة خلال الشهر الفضيل عبر دعوة العملاء إلى مسح رمز الاستجابة السريعة QR للتبرع عبر الإنترنت؛ مما يجعل من هذه الوجهات خياراً مثالياً في هذه الأيام المباركة لأنها تدعم قضايا خيرية وإنسانية هادفة، إلى جانب ما تضفيه من أجواء رمضانية أصيلة من خلال الديكورات والإضاءة وخيارات المأكولات الشهية.

وفيما يلي نسلط الضوء على بعض هذه المبادرات الخيرية ومن بينها قيام ميركاتو مول بإطلاق مبادرتين خيريتين بهدف تشجيع السكان والزوار على مشاركة التبرعات مع المحتاجين. وتدعو حملة "شاركونا الخير والإحسان في رمضان" الزوار إلى التبرع بخيارات واسعة من المستلزمات اليومية والمواد الغذائية غير القابلة للتلف في صناديق تبرعات خاصة تتوزع حول المول. فيما يتيح برنامج "شارك أطفالك روح العطاء" للصغار فرصة التبرع بالألعاب الجيدة إلى الهلال الأحمر الإماراتي. وستتولى المؤسسة الخيرية الدولية توزيع الألعاب في جميع أنحاء المنطقة وخارجها للمساهمة في نشر الفرح خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.

ويتعاون كل من مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم مع الهلال الأحمر الإماراتي و17 مطعماً ووجهة للمأكولات في مراكز التسوق لتقديم وجبات مجانية للعائلات خلال هذا الشهر في إطار مبادرة وجبة إفطار. حيث سيتكفل كل من المطاعم المشاركة بعائلتين على مدار الشهر، بما في ذلك مطعم لقمة وأواني وزعفران وتكساس رود هاوس وبي. إف. تشانغز وبوسبورس وبافالو وايلد وينجز في سيتي سنتر مردف، بالإضافة إلى جازيبو في سيتي سنتر معيصم. أما في سيتي سنتر ديرة، تشارك في دعم المبادرة مطاعم بي. إف. تشانغز وناندوز وديني، إلى جانب مطعم بيش في مول الإمارات، في فندق شيراتون، وفارزي كافيه وتشيز كيك فاكتوري ولادوريه ولتو والحلاب. وسيتولى الهلال الأحمر الإماراتي اختيار العائلات التي ستتلقى وجبات الإفطار.

كما تستضيف مبادرة Festival Cares التابعة لدبي فستيفال سيتي مول برنامجStop and Help خصيصاً لشهر رمضان لتعزيز الوعي بالجهود الهادفة التي تبذلها المبادرة. ويمكن للمتسوقين وزوار المول التبرع بالمستلزمات اليومية وغيرها من الأغراض الضرورية لدعم المساعي الخيرية.

وسيتسنّى للعملاء دعم الأطفال المحتاجين عند طلب وجبة عبر تطبيق كريم ناو طوال الشهر في إطار حملةEat a Plate, Fill a Plate، حيث يتعاون مع عدة مطاعم في دبي للتبرع إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وسيتم تحديد قيمة التبرع قياساً بتكلفة الطعام المطلوب من الوجهات المشاركة عبر التطبيق.



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