في اليوم الأخير ..القرية العالمية تبهر زوراها بتحطيم رقم قياسي جديد

المصدر: البيان الكتروني

تمكنت القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى في المنطقة من تحقيق آخر الأرقام القياسية بالتعاون مع سكاي دايف دبي، في احتفالية أذهلت ضيوف القرية العالمية في اليوم الأخير من الموسم 25، بعد أن قفز 20 من محترفي القفز الحرّ من ارتفاع يزيد عن 15000 قدم، مضيئين السماء بـ 78 لعبة نارية فضية اللون تمثل الثقافات التي شاركت في موسم اليوبيل الفضي.

وقام ممثل غينيس للأرقام القياسية بعد التحقق من جميع الأدلّة والمعطيات، بالإعلان عن فوز القرية العالمية باللقب الخامس والعشرين على المسرح الرئيسي في الوجهة وتسليم الشهادة الرسمية للّقب إلى بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية.

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