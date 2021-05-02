«لوفتهانزا» تطرح 100 وجهة عطلات في الصيف

المصدر: فرانكفورت-رويترز

أبلغ كارستن سبور الرئيس التنفيذي للناقلة الألمانية لوفتهانزا صحيفة بيلد آم زونتاج أن الشركة ووحدتها للرحلات منخفضة التكلفة يورو-وينجز تستهدف توفير رحلات إلى أكثر من 100 مقصد لقضاء العطلات.

وقال «هذا رقم قياسي بلا ريب في تاريخ المجموعة،» مطالبا بقيود أقل على المسافرين الذين تلقوا اللقاحات.

وتابع «بعض الدول تفتح حدودها لمن تلقوا اللقاحات، نتوقع انضمام المزيد.. نحتاج بالتالي إلى دليل دولي رقمي على تلقي اللقاح واختبارات تحل في النهاية محل إجراءات الحجر الصحي التي يكاد لا يمكن إحكامها.»

عانى قطاع السفر من أكثر من فجر كاذب للتعافي المأمول، وسط فرض قيود جديدة وتفشي سلالات مختلفة من الفيروس وتوزيع بطيء للقاحات في أوروبا.

وخفضت لوفتهانزا هذا الأسبوع توقعاتها للسعة على متن رحلات العام الحالي وسط انحسار الآمال في انتعاش مبكر لحركة السفر خلال الصيف، لكن خططها لخفض التكاليف حدت من خسائرها ربع السنوية.

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