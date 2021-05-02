«ويز إير أبوظبي» تُسيّر رحلتين أسبوعياً إلى اليونان بتذاكر 199 درهماً

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت ويز إير أبوظبي، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن تسيير رحلتين جديدتين أسبوعياً إلى اليونان بالتزامن مع تخفيف قيود السفر على المقيمين في الدولة، لتوفير فرص وتجارب سفر مميزة للسكان خلال موسم الصيف والفترات التي تليه.

وستُسيّر «ويز إير أبوظبي» رحلتين أسبوعياً إلى العاصمة أثينا يومي الاثنين والجمعة اعتباراً من شهر يونيو، بدلاً من رحلة أسبوعية واحدة يوم الجمعة؛ إضافةً إلى رحلتين أسبوعياً إلى مدينة سالونيك يومي الخميس والأحد اعتباراً من شهر يوليو، بدلاً من رحلة واحدة كل خميس. وتبدأ أسعار التذاكر من 199 درهماً إماراتياً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات زيارة اليونان دون التقيّد بإجراءات الحجر الصحي وذلك اعتباراً من 19 أبريل، بشرط تقديم نتيجة فحص سلبية لاختبار PCR تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من تاريخ وصولهم للوجهة؛ أو إبراز شهادة تطعيم صادرة باللغة الإنجليزية عن إحدى الهيئات الصحية العامة، والتي تتضمن الاسم الكامل للمسافر ونوع اللقاح وعدد الجرعات وتواريخها، مع ضرورة إكمال التطعيم قبل 14 يوماً على الأقل من الوصول إلى اليونان.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «تواصل ويز إير أبوظبي التزامها بتوفير تجارب ورحلات سفر آمنة ومميزة ومريحة بأسعار مقبولة، بالتزامن مع تخفيف قيود السفر أمام سكان الإمارات الراغبين بالسفر إلى اليونان خاصة مع اقتراب فصل الصيف. وإضافةً إلى التجارب التاريخية والثقافية المذهلة التي توفرها مدينتا أثينا وسالونيك، نتطلع اليوم لإتاحة المجال أمام المسافرين لمشاهدة جميع المعالم المميزة في اليونان».

ونؤكد على المسافرين ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي التي حددتها الهيئات الصحية المحلية، إضافةً إلى شراء التذاكر عبر الإنترنت وإتمام جميع الإجراءات قبل انطلاق الرحلة، بما يشمل إجراءات الأمتعة وخدمة و«يز برويوريتي»، واستكمال الإجراءات الأمنية بسرعة أثناء السفر، بهدف تقليل التماس المباشر في المطار.

وتتمتع «ويز إير أبوظبي» بأقل بصمة بيئية بين الشركات المنافسة الأخرى في المنطقة، بفضل اعتمادها على أسطولٍ مكون من طائرات إيرباص A321neo الجديدة كلياً.

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