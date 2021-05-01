انتهاء الخلاف بين «بوينغ» و«إيرباص» يوليو المقبل

المصدر: جنيف - رويترز

قالت وزيرة التجارة البريطانية إليزابيث تراس، إنها تتوقع أن يتم حل الخلاف التجاري المتعلق بشركتي إيرباص وبوينغ بحلول يوليو عندما تنتهي فترة تعريفات جمركية متبادلة.

وتتعلق معركة الرسوم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بخلاف على دعم الدول لشركتي صناعة الطائرات العملاقتين. وبريطانيا طرف في المحادثات بصفتها عضواً سابقاً في الاتحاد الأوروبي ومصنعاً لمكونات أساسية لإيرباص.

ووافقت الأطراف المعنية في مارس على وقف فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع لمدة أربعة أشهر لإعطاء المفاوضات بشأن الخلاف الذي طال أمده فرصة.

وقالت تراس إن الأطراف تعمل حالياً على تفاصيل مسودة اتفاق، وإن المفاوضات تركز حالياً على «القواعد التنظيمية للدعم» في صناعة معدات الطيران.

وتابعت قائلة في مقابلة «أنا عازمة على ضمان أن يكون لدى المملكة المتحدة صناعة قوية لمعدات الطيران، وعلى أن نتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة، وهو ما أعتقد أنه توجد بالتأكيد أرضية مناسبة له».

ولدى سؤالها عما إذا كانت تعتقد أن التوصل إلى حل دائم هو أمر ممكن بنهاية فترة التعليق المؤقتة للرسوم الجمركية، قالت «نعم أعتقد ذلك. نحن نجري بالفعل مناقشات تفصيلية».

وأبدت تراس أيضاً حماستها بشأن إتمام اتفاق للتجارة الحرة مع أستراليا بحلول يونيو وقالت إن «تقدماً هائلاً» تحقق في هذا الصدد.

وعقدت تراس أول اجتماع وجهاً لوجه مع مديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويلا في جلسة استمرت ساعة في مقر المنظمة في جنيف، أمس، وناقشتا خلالها إصلاحات المنظمة.

وحصلت بريطانيا على مقعد مستقل في منظمة التجارة العالمية العام الماضي بعد أن أتمت انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وتسعى منذ ذلك الحين لتعضيد موقفها التجاري.

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