عرض رمضاني للعائلات من «ديوكس النخلة»

المصدر: دبي - البيان

يقدم فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي، باقة خاصة للإقامة الرمضانية المريحة للعائلات مع إفطار مجاني في مطعم جريت بريتيش أو مطعم خيبر الموجودين داخل الفندق. وسيتم تقديم السحور مجاناً داخل الغرفة.

ويقع فندق ديوكس النخلة في قلب نخلة جميرا، ويتميز الفندق بشاطئ خاص وإطلالات خلابة، ويوفر للضيوف مسبحاً خارجياً، ومسبحاً داخلياً، ونهراً هادئاً، ونادياً صحياً، وهناك نادي الأطفال «ديوكسي» لإبقاء الصغار مستمتعين.

موقع مميز

ويتمتع الفندق بموقع مميز لقربه المباشر من نخيل مول وعلى بعد دقائق من أكبر نافورة في العالم في ذا بوينت، مع سهولة الوصول إلى العديد من مواقع الجذب السياحية في دبي،

ويضم الفندق 4 مطاعم عالمية ليتمكن المقيمون من تجربة النكهات العالمية الأصيلة، منها البريطانية والهندية الشمالية، ضمن خيارات واسعة وشهية لإضفاء التنوع على تجربة تناول وجبتي الإفطار والسحور، كما تقدم المشروبات الرمضانية التقليدية في مطاعم الفندق مع إطلالات رائعة على أفق مرسى دبي.

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