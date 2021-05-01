«هيلتون» تطلق باقة من العروض للإقامة في عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «هيلتون» عدداً من العروض للإجازات القصيرة بمناسبة عيد الفطر وسيكون بوسع المقيمين بالدولة الاسترخاء على الشاطئ في رأس الخيمة أو الاستمتاع بمدن ياس الترفيهية في أبوظبي أو حجز إقامة رائعة في مدينة دبي. وكمكافأة إضافية، يحصل أعضاء برنامجي الولاء «سكاي واردز» و«هيلتون أونرز» على 3000 ميل إضافي من أميال سكاي واردز لكل إقامة.



وجهة مثالية

ويتميز منتجع هيلتون شاطئ رأس الخيمة بموقعه المميز بين الصحراء والشاطئ والجبال، ويمتد لأكثر من 1.5 كيلومتر على شاطئ رملي خاص ليكون الوجهة المثالية للإجازة العائلية. من جانبه، يتمتع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس بموقع مثالي في مشروع واجهة ياس باي البحرية، حيث يمثل الإضافة الأحدث إلى مجموعة فنادق هيلتون بالإمارات. ويضم الفندق 545 غرفة منها 59 جناحاً، ويقدم لضيوفه مجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة ومنها عدد من وجهات الطعام المتميزة والمقاهي الراقية ونادٍ مجهز بالكامل للأطفال إلى جانب نادي الشاطئ ومركز للياقة وأول سبا eforea في الإمارات. ويقدم المنتجع لضيوفه تجربة مميزة للإجازات القصيرة في عرض مميز يستمر حتى 17 مايو.

ويمزج فندق كونراد دبي الواقع في قلب المدينة، بين الطراز التقليدي للمنطقة واللمسات العصرية والديكور الأنيق، فيما تضمن بركة السباحة الفاخرة «بليس 6»، والمحاطة بالأشجار الخضراء وكراسي الاسترخاء، لمرتادي الفندق إجازة مثالية خلال العيد.

خور دبي

وبفضل موقعه المميز قرب سوق الذهب ومسجد دبي الكبير ووسط مدينة دبي وبرج خليفة، فإن فندق هيلتون خور دبي هو الوجهة المثالية للراغبين بإجازة ذات طابع ثقافي في قلب المدينة. وتمتاز بركة السباحة بموقعها على سطح الفندق وإطلالاتها الجميلة على خور دبي والخليج العربي، فيما يقدم الفندق لضيوفه إجازة رائعة في العيد.



دبي جميرا وذا ووك



للراغبين بالاستمتاع بإجازة شاطئية في قلب منطقة جي بي آر، يقدم فندق هيلتون دبي جميرا وهيلتون دبي ذا ووك عروضاً متميزة للإجازات القصيرة خلال العيد. وترافق العرض خصومات بواقع 20% على كافة الأطعمة والمشروبات وجلسات السبا وخدمات الغسيل إلى جانب الترقية المجانية إلى الدرجة التالية من الغرف (باستثناء الأجنحة)، مع إمكانية ترتيب استلام الغرف المبكر والمغادرة المتأخرة عند الطلب (حسب توفر الغرف).

ولمن يرغب بالاستمتاع تحت أشعة الشمس وبالرمال، فالخيار الأمثل هو فندق دبل تري باي هيلتون دبي - شاطئ جميرا. وبفضل الغرف الفسيحة وخيارات الطعام اللذيذة والإطلالات الخلابة، فإن الفندق سيكون المكان المثالي لإقامة عائلية خلال العيد. ويمكن للمقيمين الاختيار من بين أجنحة بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف لقضاء عطلاتهم.

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