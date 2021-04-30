40 توجيهاً لمرشدي الجولات السياحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية، ومنظمي الرحلات السياحية، والمخيمات السياحية في الإمارة بضرورة الالتزام بجميع التوجيهات والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها أثناء مزاولة نشاط مرشدي الجولات السياحية.

وقالت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، إنها أعدت وثيقة تتضمن 40 إرشاداً وتوجيهاً وإجراءً وذلك تماشياً مع التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في الإمارة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الخاصة بـ«كوفيد -19»، إلى جانب التدابير المعتمدة لدعم وتنمية القطاع السياحي والاقتصاد الوطني، بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت الدائرة انه فيما يتعلق بتوجيهات مرشدي الجولات السياحية، فيسمح لـ 20 سائحاً كحد أقصى في الأماكن المفتوحة و10 سواح كحد أقصى في الأماكن المغلقة لكل جولة برفقة مرشد سياحي واحد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، كما ينبغي أن يخضع مرشد الجولة السياحية لاختبار «كوفيد -19» قبل بدء الجولة ومعاودة إجراء الاختبار وفقاً للتعاميم الصادرة، على أن يستأنف العمل إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.

الفحص الحراري

وذكرت الدائرة انه ينبغي فحص درجات الحرارة لجميع الأفراد (المرشدين والزوار)، ويتعين على منظمي الجولات السياحية توفير أجهزة الفحص الحراري بينما يتحمل المرشدون المستقلون مسؤولية توفيرها بأنفسهم، ويجب اصطحاب كل زائر تبلغ درجة حرارته 37.3 درجة مئوية أو أعلى إلى غرفة عزل مخصصة بالقرب من المدخل الرئيسي وإبلاغ خدمة «استجابة» في مركز عمليات دائرة الصحة.

ويتعين على مرشدي الجولات السياحية الالتزام بمسارات ذات اتجاه واحد تفادياً لتقاطع الطرق قدر الإمكان (المواقع الصغيرة، والمراكز التاريخية) بالتنسيق مع مرشدي الجولات الآخرين، ويجب على مرشد الجولة كذلك التواصل مع الوجهة لتأكيد حجز الجولة. كما يجب على جميع الزوار ومرشدي الجولات السياحية ارتداء الأقنعة في كل الأوقات وفي حال عدم الامتثال يمنع دخولهم إلى المرافق ومشاركتهم في الجولة.

تباعد اجتماعي

ونصحت الدائرة بضرورة الطلب من الزوار بتجنب الاختلاط الاجتماعي مع أشخاص من خارج مجموعتهم، والحفاظ على مسافة التباعد الآمنة المحددة بمترين بين مرشد الجولة السياحية والزوار وبين الزوار أنفسهم طوال الجولة، وتجنب الترحيب بمرشدين الجولات ومقدمي الخدمات والزوار الآخرين من خلال التواصل الجسدي كالمصافحة.

ومن بين توجيهات الدائرة، وجوب إجراء جولات السير والتوقف لتوفير معلومات المواقع الأثرية في الأماكن المفتوحة و/ أو الواسعة مع مراعاة مسافة التباعد الآمنة المحددة بمترين، ويتعين على مرشد الجولة السياحية التنسيق مع الموردين لتفادي الازدحام عند وصول المجموعات.

وبالنسبة للوجهات التي تفرض شروطاً محددة للملابس، يتعين على مرشد الجولة توجيه الزوار بارتداء الملابس الملائمة، وفى حال التزم المرشد بتوفير هذه الملابس يتوجب عليه انتقاء الملابس المخصصة للاستخدام الفردي.

وإذا تقرر نقل الزوار بواسطة السيارات، فلا يجب أن يتجاوز عدد الأشخاص في السيارة الواحدة الثلاثة مع السائق، بينما إذ تقرر نقل الزوار بواسطة الحافلات، فيتعين ترتيب أماكن الجلوس وفقاً لمسافات التباعد المقررة في كل صف مقاعد.

ونصحت الدائرة بتجنب استخدام النقود والاستعاضة عنها ببطاقات الدفع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية – ويفضل أن تكون غير تلامسيه – عند سداد رسوم الخدمات و / أو المزودين (على سبيل المثال الدفع المسبق عبر الإنترنت) وعند التعامل نقداً يجب غسل اليدين أو تعقيمهما بأسرع وقت ممكن.

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