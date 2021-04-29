الطيران العراقي: لا توجد أي رحلة استثنائية لإعادة العالقين في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، عدم وجود أيَّة رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، إن "تعليق الرحلات الجوية مع دولة الهند فقط"، مبيناً أن "السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية". وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أنه "لا توجد لغاية الآن أيَّة رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند".

وأعلنت وزارة النقل، أمس الأول الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها المباشرة إلى جمهورية الهند، بناءً على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء وسلطة الطيران العراقي، بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.

وتعاني الهند من تفشٍ وبائي خطير سمح بتسجيل معدل إصابات لا يقل عن 300 ألف إصابة يومياً منذ مطلع هذا الأسبوع.

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