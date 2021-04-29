«فلاي دبي» تطلق باقات عطلات للعيد

المصدر: دبي – البيان

أطلقت «فلاي دبي» باقات عطلات للاحتفال بالعيد إلى وجهاتها الشعبية مثل إسطنبول وجزر المالديف وتبليسي وطرابزون ويريفان. تبدأ الأسعار من 1299 درهماً للشخص شاملة الرحلات والإقامة في الفنادق والإفطار. وتتوفر هذه الباقات للحجز اعتباراً من 10 مايو 2021 للسفر خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو 2021.

بريفان

وتمتلئ يريفان عاصمة أرمينيا المدينة الخلابة بالتاريخ والثقافة، إلى جانب تنوع الطعام الرائع وفرصة استكشاف ريفها الجميل.

تجذب العاصمة الجورجية تبليسي الزوار منذ قرون. تقع هذه المدينة النابضة بالحياة والمليئة بالألوان في واد بين سلاسل جبال شمال وجنوب القوقاز.

طرابزون

وتشتهر طرابزون المدينة المذهلة بمساحاتها الخضراء ومناظرها الجميلة. بفضل ثرواتها الثقافية والطبيعية، تجذب طرابزون الزوار على مدار السنة سواء للباحثين عن الاسترخاء أو الراغبين في استكشاف تاريخ المدينة الغني.

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