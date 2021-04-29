5.75 ملايين مسافر عبر مطار دبي في الربع الأول

المصدر: دبي – البيان

أنهى مطار دبي الدولي (DXB) الربع الأول من العام بشكل إيجابي، مسجلاً انتعاشاً تدريجياً وثابتاً في كل من أعداد المسافرين وأحجام البضائع.

خدم مطار دبي الدولي 63% من الوجهات في 89% من البلدان على 74% من شركات الطيران مقارنةً بما كان عليه قبل جائحة «كوفيد 19»، وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين تمت خدمتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 5.75 ملايين مسافر، مدعوماً بتجاوز عدد المسافرين حاجز المليوني مسافر في مارس، ويُترجم هذا إلى انخفاض بنسبة 67.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، والذي لم يتأثر إلى حد كبير بتعليق العمليات المرتبطة بالوباء من قبل شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم في نهاية شهر مارس.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي تعليقاً على أداء مطار دبي الدولي للربع الأول: «في حين أن أرقام حركة المرور للربع الأول من هذا العام أقل من الأرقام الشهرية التي تعاملنا معها قبل مارس 2020، إلا أنها مشجعة للغاية في سياق الوضع العالمي الحالي، وتعكس مرحلة التوحيد في تعافي أعمالنا. كمحور مهم».

الشحن

وعلى صعيد الشحن، الذي أظهر مرونة أكبر مقارنة بشريحة المسافرين طوال الوباء، واصل انتعاشه القوي على الرغم من انخفاض سعة البطن. تعامل مطار دبي الدولي مع إجمالي 550,811 طناً من الشحن الجوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 3.2%.

حركة الطيران

أما على صعيد إجمالي حركة الطائرات خلال الربع الأول فقد بلغت 50,176 حركة، بانخفاض 38.3% عن العام الماضي، مما يعكس تأثير الوباء على عمليات شركات الطيران.

أهم الوجهات

احتفظت الهند، التي تعد سوقاً قوياً لدولة الإمارات، بمركزها كأعلى الوجهات الدولية تعاملاً مع مطار دبي الدولي حسب أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول مسافراً، ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أعداد المسافرين إلى المدينتين التاليتين: نيودلهي ومومباي.

وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بعدد 454,294 مسافراً، تليها بنغلاديش (221,027 مسافراً) وروسيا (196,890 مسافراً). وتشمل بلداناً أخرى منها مصر وتركيا. وكانت المدن الثلاث الأولى هي نيودلهي (262,035 مسافراً)، ودكا (178,593 مسافراً) تليها أديس أبابا (169,715 مسافراً).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز