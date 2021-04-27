الاتحاد للطيران تطلق عرضاً خاصاً للسفر إلى أثينا

المصدر: أبوظبي – البيان

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عرضاً سخياً للسفر إلى اليونان، إحدى الوجهات التي لا تشترط على المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الخضوع للحجر الصحي عند الوصول، إذ يمكن للضيوف السفر من أبوظبي إلى أثينا مع العودة مقابل 995 درهماً إماراتياً فقط على متن الدرجة السياحية، أو مقابل 9,995 درهماً فقط على متن درجة الأعمال. يسري العرض لغاية 3 مايو 2021 للسفر حتى 20 نوفمبر 2021.

تُسيّر الاتحاد للطيران رحلتين في الأسبوع إلى أثينا يومي الخميس والسبت، مستخدمة طائرتها إيرباص A320، المرتبة لتوفر خيارات درجة الأعمال والدرجة السياحية.

وسواء فضّل المسافر البقاء في أثينا لاستكشاف المعالم الأثرية والتاريخية المدهشة للمدينة أم واصل رحلته إلى إحدى الجزر اليونانية الساحرة بشواطئها الرملية البيضاء، ومطاعمها بأطباقها الشهيرة، ومرافقها الترفيهية المتعددة سيجد أنها ستكون مفتوحة أمامه لقضاء أجمل الأوقات.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، المعروف بإجراءات التعقيم والسلامة الصارمة التي يطبّقها على خدمات السفر إلى ومن وعبر أبوظبي، سيحظى المسافرون بأعلى مستويات النظافة والتعقيم على امتداد رحلتهم.

ويشمل ذلك، فريق سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه على مستوى القطاع، والذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة سواء قبل الرحلة أو على متن الرحلات كافة، ما يتيح للضيوف مزيداً من الطمأنينة والثقة أثناء السفر. ويحصل جميع المسافرين على متن الاتحاد على تغطية صحية مجانية ضد كوفيد - 19، إذ تم تمديدها مؤخراً لغاية 30 سبتمبر 2021.

وكانت الاتحاد للطيران أول شركة طيران يتلقى طواقمها الجوية العاملة كافة اللقاح ضد كوفيد، كما تعدّ شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط على جميع ضيوفها تقديم نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف، قبل الصعود للطائرة، وعند الوصول إلى أبوظبي.

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