فندق زعبيل هاوس من جميرا - الروضة يطلق مبادرة بروجكت آرت لدعم المواهب الفنية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف فندق زعبيل هاوس من جميرا - الروضة، الوجهة المميزة بأجوائها المريحة والهادئة في دبي، عن إطلاق مبادرة بروجكت آرت الجديدة التي تهدف إلى تمكين المواهب الفنية ضمن المشهد الفني المزدهر في الإمارة.

وتوفر المبادرة مساحةً مجانيةً لعرض أعمال نخبة من المواهب الفنية الواعدة خلال فترة إقامتهم القصيرة، وإطلاق جلساتٍ تعليمية، بالإضافة إلى ورش عملٍ إبداعية مع الضيوف. وتقام الأنشطة ضمن أماكن حيوية في فندق زعبيل هاوس من جميرا - الروضة الحائز على جوائز. ويمكن للمبدعين من أصحاب الرؤية الطموحة حجز مواعيد مسبقة عند الطلب للتعرف على أعمال المشاركين وأساليبهم الفنية المميزة.

وفي تعليقه على إطلاق المشروع، قال ماركوس ساتون، المدير العام الجديد لفندق زعبيل هاوس من جميرا - الروضة: "تلتزم مبادرة بروجكت آرت بمسؤوليتها تجاه مجتمع الفن المحلي، وتوفر تجربة فريدة وملهمة لضيوفنا وزوارنا. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز رؤيتنا التي تتمحور حول خدمة المجتمع".



ومن المقرر أن تنطلق مبادرة بروجكت آرت يوم الجمعة 30 أبريل مع ورشة عمل تعرض مجموعة تايم بليند دبي الحائزة على جوائز، والتي تضم صوراً لأروع المناظر في دبي بين الليل والنهار بعدسة المصوّر المولود في ألمانيا فلوريان كريشباومر.



ومن جهته، قال كريشباومر: "تسهم ورشة العمل التي أقدمها في تعزيز مهارات المهتمين بفن التصوير ومن لديهم معرفة بالقواعد والمعارف الأساسية. ويتمثل الهدف الرئيسي في إلهام المشاركين وتشجيعهم على تجربة خيارات جديدة واتباع تقنيات احترافية لالتقاط صور فريدة. وتتميز الصور التي التقطها بالجمع بين الخواص الفنية والتقنيات الإبداعية، وأحرص دائماً على توسيع نطاق مجالات التصوير التي استكشفها".



وتنسجم مبادرة بروجكت آرت مع الملامح الفنية الغنية ولمسات التصميم الجمالية التي يتميز بها الفندق، كما تندرج ضمن الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي في العالم.



وأضاف كريشباومر: "شهد القطاع الفني في دبي تغييرات نوعية ومذهلة منذ فترة زيارتي الأولى في عام 2004، إذ كانت الفعاليات الثقافية والفنية قليلة جداً. وساهم حرص القيادة الحكيمة على تشجيع ودعم الفنانين في فتح الآفاق أمام مزيدٍ من الفرص؛ حيث تم تصميم مناطق بأكملها للتركيز على الجوانب الإبداعية. وكُلّي ثقة بأن دبي ستواصل تعزيز مكانتها الرائدة على ساحة الفن العالمي، وبين أوساط الفنانين المستقلين وأفراد مجتمع الفن المحلي. وأشكر فندق زعبيل هاوس على توفيره منصة لعرض أعمالي الفنية من خلال هذه المبادرة المميزة".



وتحمل تصاميم فندق زعبيل هاوس من جميرا - الروضة توقيع شركة إل دبليو جروب الحائزة على جوائز، وتتميز بفخامتها وعراقتها. وتأكيداً على ارتباط الفندق بالمجتمع المحيط به، تعكس ديكوراته الداخلية المناطق المحيطة من خلال التصاميم المميزة والملامح الفنية، مما يتيح لرواده فرصة التعرف على أبرز المناطق الحيوية في دبي.



وسيحظى الضيوف من أفراد المجتمع والزوار والمصورين الواعدين بفرصة مقابلة كريشباومر والترحيب به خلال جلسات تفاعلية وعفوية عند الافتتاح في عطلة نهاية الأسبوع. كما يمكن للحاضرين شراء الأعمال الفنية المعروضة.



برنامج العروض:

يوم الجمعة، 30 أبريل، من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً

يوم السبت، 1 مايو، من 3 عصراً حتى 5 مساءً

يوم الأحد، 2 مايو، من 7 مساءً حتى 9 مساءً



يمكن للفنانين المحليين الراغبين بالمشاركة في مبادرة بروجكت آرت، الاتصال على الرقم: 04 519 1111 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: contactgreens@jumeirah.com للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز