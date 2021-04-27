"شتيجنبرجر أيكونز" إسم جديد في قطاع الفنادق الفاخرة من دويتشه هوسبيتاليتي

المصدر: دبي - البيان

آعلنت "دويتشه هوسبيتاليتي" جمع فنادقها تحت علامة تجارية واحدة جديدة تحمل اسم "شتيجنبرجر أيكونز" حيث ستضم فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر الفاخرة التي تتميز بطموحاتها الشغوفة ومواقعها الفريدة وأصالتها التاريخية.

ومن بين الفنادق التي ستنضوي تحت علامة شتيجنبرجر أيكونز جراند هوتيل آند سبا بطرسبرغ، شتيجنبرجر فرانكفورتر هوف، شتيجنبرجر بارك هوتيل دوسلدورف، شتيجنبرجر جراند هوتيل بيلفيدير دافوس، شتيجنبرجر ويلتشرز في بروكسل، وشتيجنبرجر جراند هوتيل هاندلشوف لايبزيغ. ويأتي جمع أبرز فنادق شتيجنبرجر تحت علامة واحدة في خطوة لتمكين علامة دويتشه هوسبيتاليتي من إرساء معايير جديدة في قطاع الفنادق الراقية.

وقال ماركوس برنهارد، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه هوسبيتاليتي: "لكل فندق من فنادق شتيجنبرجر أيكونز قصته الخاصة والاستثنائية. فقد كتب الروائي آرثر كونان دويل بعض قصص "شرلوك هولمز" أثناء إقامته في فندق جراند هوتيل بيلفيدير الأسطوري في دافوس، وهو الفندق نفسه الذي تأسّس فيه المنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم، يعدّ الفندق مركز الحياة العصرية في سويسرا. كذلك، فإن فرانكفورتر هوف هو الفندق الذي لعب أفراد فرقة رولينغ ستونز كرة القدم في أروقته، وهو يضمّ حاليًا القاعة التي يقابل فيها المؤلفون المشهورون الفنانين الصاعدين. أما فندق شتيجنبرجر جراند هوتيل آند سبا بطرسبرغ، فيجمع بين الحس العميق والتاريخ السياسي العالمي من جهة، وبين أجواء الاسترخاء والاستجمام في أرجاء السبا من جهة أخرى. ولدينا بارك هوتيل في دوسلدورف، وجراند هوتيل هاندلشوف في لايبزيغ، الفندقان اللذان يرويان قصصهما الخاصة، فيما يعدّ فندق شتيجنبرجر ويلتشرز محور الحياة الاجتماعية في بروكسل. وقد قرّرنا جمع هذه الفنادق تحت علامة واحدة لأن كل واحد منها يتميّز بهندسته المعمارية الفريدة وخدماته المميزة وتاريخه العريق. بعبارة أخرى، يعتبر كل فندق من هذه الفنادق بمثابة غرفة المعيشة في المدينة الكبيرة التي يقع فيها. فكلّ منها لديه جذوره المحلية وسمعته الدولية التي تستوفي كافة معايير الانضواء تحت علامة واحدة استثنائية".

وستعزز علامة شتيجنبرجر أيكونز نمو دويتشه هوسبيتاليتي وشريكتها مجموعة هوازيو في منطقة آسيا، إذ تخطط الأخيرة للانطلاق من بوابة شتيجنبرجر أيكونز إلى عالم الفنادق الفاخرة في السوق الآسيوية.

وتم تعيين سبيريدون سارانتوبولوس المسؤول العام عن قطاع الفنادق الفاخرة الجديد في المجموعة، والذي ستشكل علامة شتيجنبرجر أيكونز جزءًا لا يتجزأ منه. كذلك، سيشغل سارانتوبولوس منصب نائب رئيس الفنادق الفاخرة في دويتشه هوسبيتاليتي فيما يواصل تولي مهامه في شتيجنبرجر فرانكفورتر هوف بصفته المدير العام للفندق. وتتلخّص وظيفته الإضافية بصفته نائب رئيس الفنادق الفاخرة بالإشراف على المديرين العامين لفنادق شتيجنبرجر أيكونز. من جهته، يشرف ماركوس برنهارد، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه هوسبيتاليتي، مباشرةً على أعمال سبيريدون سارانتوبولوس.

وكان سبيريدون سارانتوبولوس قد بدأ مسيرته المهنية في دويتشه هوسبيتاليتي في العام 2008 عندما تقلّد منصب المدير العام لفندق شتيجنبرجر فرانكفورتر هوف، ليتولى بعدها المنصب نفسه في شتيجنبرجر جراند هوتيل آند سبا بطرسبرغ في العام 2011. هذا وكان سارانتوبولوس مسؤولاً مشاركًا عن التخطيط في فندق شتيجنبرجر جراند هوتيل في كولونيا ليترأس بعد ذلك في العام 2012 فندق شتيجنبرجر غراف زيبلين في شتوتغارت. ومنذ العام 2013، شغل سارانتوبولوس منصب مدير عام المنطقة الوسطى لعلامة فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر . أما في العام 2017، فقد تولى زمام الأمور في فندق شتيجنبرجر فرانكفورتر هوف إلى جانب وظيفته كمدير عام للمنطقة. وقبل انضمامه إلى دويتشه هوسبيتاليتي، عمل سارانتوبولوس كمدير عام لعدد من فنادق شركة آكور، وقد تم تعيينه مؤخرًا في شركة فنادق سوفيتل.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز