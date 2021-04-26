اليابان تفتتح مكتبا للترويج السياحي في دبي

المصدر: وام

تفتتح منظمة اليابان الوطنية للسياحة /JNTO/ مكتبا إقليميا لها في دبي في غضون العام الحالي كجزء من جهودها الإستراتيجية لتحقيق هدف الحكومة اليابانية المتمثل في استقبال 60 مليون زائر دولي لليابان بحلول عام 2030.

وقال رئيس منظمة اليابان الوطنية للسياحة ساتوشي سينو: "تفخر منظمة اليابان الوطنية للسياحة بافتتاح مكتب في الإمارات هذا العام والذي سيكون أول مكتب من هذا النوع يتم افتتاحه في الشرق الأوسط بأكمله من قبل المنظمة ..ونتطلع إلى الترحيب بكم قريباً في اليابان".

وسيكون هذا المكتب هو الأول في الشرق الأوسط حيث سيمثل نقطة محورية للجهود الترويجية للمنظمة في عرض اليابان كوجهة سفر مفضلة للمقيمين في المنطقة وتعتبر منظمة اليابان الوطنية للسياحة الشرق الأوسط هو سوق ذو أولوية حيث ستعمل على تعزيز التبادل السياحي وتقوية العلاقات التبادلية بين الشرق الأوسط واليابان.

كما ستشارك منظمة اليابان للسياحة في أكبر معرض سياحي في الشرق الأوسط وهو معرض سوق السفر العربي كجزء من جهودها الترويجية لعام 2021 حيث سيعقد المعرض في دبي في الفترة من 16 إلى 19 مايو ثم على منصة افتراضية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021 سيكون الهدف الرئيسي لـمنظمة اليابان الوطنية للسياحة في المشاركة في هذه الأحداث هو خلق الوعي بين المتخصصين في مجال السفر والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وسوف يسلط الضوء على مناطق الجذب السياحي الفريدة والمتنوعة في اليابان والتي تم تجميعها بشكل جماعي تحت الشعار الترويجي "اليابان..اكتشافات لا محدودة.

وقالت توموكو كيكوتشي المدير التنفيذي للمكتب المؤقت لمنظمة اليابان الوطنية للسياحة في دبي: يسعدنا أن نشارك في معرض سوق السفر العربي /ATM 2021/ بنوعيه الفعلي والافتراضي كما يشرفنا للغاية أن نكون قادرين على افتتاح مكتب المنظمة في دبي في العام الحالي والذي يجمع العديد من الأحداث العالمية الهامة التي ستحدث في اليابان مثل ألعاب أوليمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد أصحاب الهمم والأحداث العالمية في الإمارات مثل إكسبو 2020 في دبي.

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