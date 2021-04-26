"طيران الإمارات" تطلق عروضاً سعرية تزامناً مع عيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تزامناً مع عيد الفطر للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية. كما يمكن للمسافرين في الدولة التخطيط لعطلتهم الصيفية مع عروض الناقلة التي تبدأ من 1525 درهماً.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 1 مايو الجاري على أن يتم السفر حتى 30 سبتمبر 2021.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى القاهرة من 1525 درهماً وإلى إسطنبول من 1675 درهماً وإلى لارنكا من 2395 درهماً وإلى أثينا من 2555 درهماً وإلى سيشل من 3475 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 6595 درهماً إلى القاهرة ومن 10985 درهماً إلى إسطنبول ومن 11005 دراهم إلى لارنكا ومن 12835 درهماً إلى أثينا ومن 10025 درهماً إلى سيشل.

ويستطيع المسافرون حجز رحلاتهم مع الإمارات للعطلات، ابتداءً من 1849 درهماً للشخص الواحد للاستفادة من تجربة مميزة لمدة ثلاث ليال في فنادق عالمية وبرامج إضافية إلى مزيد من الوجهات بأسعار خاصة.

وتعمل طيران الإمارات باستمرار على توفير تجربة سفر خالية من المتاعب، وقد قادت الصناعة في مبادرات المحافظة على سلامة عملائها وضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر. ويسافر عملاء الناقلة وهم على يقين بأن أحدث تدابير الصحة والسلامة مطبقة في كل مرحلة من مراحل السفر. كما أطلقت طيران الإمارات مؤخراً تقنية إنهاء إجراءات السفر من دون تلامس لتسهيل تجربة العملاء في مطار دبي الدولي.

ويستمتع المسافرون بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 4500 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين.

وتواصل طيران الإمارات ريادتها من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المسافرين خلال هذه الفترة الحافلة بالتحديات.

وأطلقت الناقلة خلال الأشهر الأخيرة عدداً من المبادرات التي ترتكز على العملاء منثل سياسات الحجوزات السخية وتمديد التغطية التأمينية متعددة المخاطر، ومساعدة أعضاء سكاي واردز على الاحتفاظ بالأميال وفئات العضوية.

وتتوفر تفاصيل هذه العروض على الموقع الشبكي www.emirates.ae أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر في الدولة. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.

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