تجارب الإفطار والسحور تستقطب رواد فنادق أبوظبي في رمضان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تشهد فنادق ومطاعم ومراكز تسوق في أبوظبي إقبالاً كبيراً خلال شهر رمضان المبارك لتجربة قوائم الإفطار والسحور والتجمع مع العائلة والأقارب والأصدقاء وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المحددة من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وتؤكد جميع الفنادق ومراكز التسوق والمطاعم التزامها بضمان صحة وسلامة الضيوف والموظفين، وذلك من خلال اتباع اللوائح والتعليمات الصحية المعتمدة من قبل السلطات في الدولة.

فندق القوات المسلحة

يرحب فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بضيوفه خلال شهر رمضان ليستمتعوا بتجربة الأجواء الرمضانية الأصيلة مع مزيج من المأكولات الرائعة والضيافة الإماراتية المتميزة، ويمكن للضيوف تناول الإفطار والسحور في مطعم الرمال الذي تم تجديده مؤخراً داخل فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، بينما يمكن لأولئك الذين يختارون الإفطار في المنزل الاستمتاع بخدمة التوصيل إلى المنازل. وبالإضافة إلى ما سبق، يواصل فندق ونادي ضباط القوات المسلحة تقديم خدمة تزويد الطعام خلال شهر رمضان المبارك، حيث قدم أكثر من 13.5 مليون وجبة خلال رمضان لأشخاص من ثقافات وديانات متنوعة منذ عام 2004.

ويقدم مطعم الرمال مأكولات متنوعة ويتم تقديم الإفطار يومياً بدءاً من غروب الشمس وحتى الساعة 10 مساءً، وسيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً على خصم بنسبة 50%، فيما يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام تناول الطعام مجاناً، فيما يقدم السحور بدءاً من منتصف الليل وحتى الساعة 3 صباحاً.

باب القصر

يقدم فندق باب القصر في أبوظبي عروض الإفطار والسحور الرمضانية مع عودة الحياة لطبيعتها وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المحددة من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

ويؤكد الفندق الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل الجهات الرقابية في الدولة بما يشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والطاقة الاستيعابية للمطاعم، حيث يقدم الإفطار الرمضاني في شكل بوفيه مفتوح يومياً يضم أشهى المأكولات العربية والعالمية، فيما يتم تقديم قائمة سحور متميزة أمام حوض السباحة في جو مميز.

الغاليريا

يدعو «الغاليريا جزيرة الماريه» زواره للاستمتاع بأجمل التجارب والفعاليات التراثية المستوحى من قيم الشهر الفضيل مثل فعالية الحكواتي الشعبية التي ستمكن الزوار من العائلات والأصدقاء من الاستماع إلى قصص وحكايات مختلفة ذات عبر ومضامين رائعة مثل ألف ليلة وليلة، والقصص المستوحاة من تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

يستضيف الغاليريا أيضاً عدداً من الفعاليات الأخرى المستوحاة من أجواء وقيم الشهر الكريم مثل وجبات الإفطار والسحور، حيث يمكن للراغبين بقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء الاختيار من المجموعة الواسعة والمتنوعة من خيارات الطعام التي توفرها نخبة من المطاعم مثل زوما، وكويا، ولا بيتيت ميزون، أو لدى المطاعم العائلية العصرية مثل ذا تشيزكيك فاكتوري، وبي إف. تشانغز، وآشاز.

قصر الإمارات

أطلق فندق قصر الإمارات أقوى عروض الإقامة خلال شهر رمضان المبارك، لإفساح المجال أمام ضيوفه لمُعايشة تجربة حافلة بالتجارب، مؤكداً على أنه المكان الأمثل للاجتماع بالأهل والأحبة وصنع ذكريات لا تنسى في هذا الشهر الفضيل.

ويدعو فندق قصر الإمارات ضيوفه للاستمتاع بإقامة هادئة مع باقة رمضان التي تتضمن إقامة لليلة واحدة، مع ميزات ترحيبية عند الوصول، وتجربة إفطار رمضاني فاخرة لشخصين لدى مطعم «مزلاي»، إضافة إلى وجبة سحور داخل الغرفة لمزيد من الراحة والخصوصية، فضلاً عن إمكانية تسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 4:00 مساءً.

روزوود أبوظبي

يوفر فندق روزوود أبوظبي لضيوفه من زوّار ونزلاء الاستمتاع بنسيم المساء أثناء تناول الطعام في الهواء الطلق. وفي حين أن خيار تناول الطعام في الداخل لا يزال متاحاً في المجلس، فإن تراس المجلس يعد المكان المثالي للاستمتاع بأمسية رائعة في الهواء الطلق ومشاهدة المنظر الخلّاب لغروب الشمس على مياه الخليج العربي المتلألئة، فضلاً عن حديقة المجلس التي تم افتتاحها مؤخراً، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالجلوس في قلب الطبيعة.

باب الشمس

يقدم منتجع باب الشمس الصحراوي تجربة تجمع ما بين التقاليد الأصيلة والطعام الراقي لقضاء أجواء رمضانية مع أطباق خاصة لوجبتي الإفطار والسحور، حيث يتم اختيار تناول وجبة الإفطار تحت النجوم في مطعم «الحظيرة» أو التجمع في (منطقة مغيب الشمس). أما لوجبة السحور فتقدم أشهى الأطباق من قائمة الطعام حسب الطلب في الغرفة.

جونز ذا كروسر

يدعو جونز ذا كروسر رواده للإفطار الرمضاني، حيث يمكن للضيوف الحاصلين على الجوائز المرموقة تناول إفطار شهي في عدد من الفروع بدولة الإمارات أو الاستمتاع بالأطباق في منازلهم.

ولمن يفضلون التواجد في أجواء أكثر حميمية مع المقربين والأحبة، يمكنهم اختيار عرض توصيل الوجبات مباشرة إلى منازلهم، حيث تتوفر إمكانية الطلب المسبق يومياً مع خيارات مرنة تناسب كل الأذواق.

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