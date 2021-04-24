فندق بارك ريجيس كريس كين دبي يرحب بمبادرات التأشيرات الجديدة بإطلاق باقة من حزم الإقامة

المصدر: دبي - البيان

أعلن فندق "بارك ريجيس كريس كين"، الذي يقع بين مدينة دبي التاريخية ودبي الحديثة، عن إطلاق حزمة إقامة جديدة في إطار دعمه للمبادرات الحكومية الأخيرة الخاصة باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضية والتأشيرة السياحية متعددة الدخول.

ومع تكلفة تبدأ من حدود 4350 درهماً إماراتياً شهرياً، يمكن لأصحاب إقامات العمل الافتراضية والسيّاح الإقامة ضمن إحدى غرف الفندق البالغ عددها 384 غرفة توفر جميعها خدمة شبكة الإنترنت المجانية عالية السرعة.

وعلاوةً على ذلك، يمكن للضيوف الاستفادة من إمكانية الاستخدام المجاني لغرف الاجتماعات الصغيرة مرة واحدة شهرياً، إلى جانب حسم بقيمة 30% على الأطعمة والمشروبات وآخر بقيمة 20% على خدمات الغسيل والتنظيف الجاف، وقسيمة خصم بقيمة 30% من منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" وإمكانية استخدام صالة الأنشطة الرياضية والمسبح المتواجد على السطح.

ويمكن للأشخاص الراغبين بالإقامة لفترات أطول والانتقال إلى دبي من خلال برنامج تصريح إقامة العمل الافتراضية الاستفادة من إمكانية الاسترداد النقدي لمرة واحدة لتكلفة التأشيرة البالغة 287 دولار أمريكي (1100 درهم إماراتي) عند الإقامة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حيث يمكن استخدام هذا المبلغ كرصيد فندقي لتغطية أي رسوم إضافية تطبّق على الطعام والغسيل والخدمات الأخرى المستخدمة خلال فترة الإقامة.

وقال كولين أيه بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لدى "مجموعة ستاي ويل للضيافة": "نحن نشيد بالمبادرات الحكومية الأخيرة التي تمكن الموظفين وحملة الجنسيات الأخرى من الإقامة في الإمارات والاستمتاع بما توفره الدولة من بيئة أعمال وترفيه آمنة وجذابة. ويرحب فندق ’بارك ريجيس كريس كين‘ برواد الأعمال والموهوبين الراغبين بالإقامة في دولة الإمارات دون أن يكونوا بحاجة لشغل إحدى الوظائف. وستسهم كل من مرافقنا العصرية وموقعنا المناسب في تعزيز إنتاجيتهم بينما يتمتعون بنوعية الحياة الإيجابية التي توفرها دولة الإمارات".

ويمكّن برنامج تصريح إقامة العمل الافتراضية الموظفين من جميع أنحاء العالم من ممارسة أعمالهم عن بعد انطلاقاً من دولة الإمارات حتى لو كانت شركاتهم متواجدةً خارج الدولة. وتتيح هذه التأشيرة للأجانب دخول دولة الإمارات بكفالتهم الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفتهم الافتراضية بما ينسجم مع الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

وعلاوةً على ذلك، استحدثت الحكومة الإماراتية نظام تأشيرات سياحية متعددة الدخول بكفالة شخصية لكافة الجنسيات، الأمر الذي يمكّن السياح دخول أراضي الدولة عدة مرات بكفالتهم الشخصية والبقاء فيها لمدة 90 يوماً خلال كل زيارة يمكن تمديدها لمدة 90 يوماً إضافية.

وتهدف برامج التأشيرات الجديدة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة الإماراتي ودعم الاقتصاد الوطني.

ويمكن إجراء الحجوزات بشكل مباشر من خلال فريق الحجوزات في الفندق عبر إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان: rsvprkk@parkregishotels.com أو الاتصال على الرقم: 1154 377 04. كما يمكن للزوار القيام بذلك عبر تعبئة النموذج الإلكتروني المتوفر من خلال الرابط الموجود ضمن صفحة الفندق على موقع "إنستاجرام" (@ParkRegisKrisKin) أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.flow.page/prkk.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز