بسبب كورونا.. مطار القاهرة الدولي يشهد واقعة غريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في واقعة غريبة من نوعها بمطار القاهرة الدولي.

فبعد تأخير 5 ساعات في المطار، أقلعت طائرة سودانية براكبة واحدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إلغاء سفر باقي ركاب الرحلة وكذلك طاقم الضيافة، إذ رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصاً على سلامة الركاب.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر مطلعة في مطار القاهرة أن أطباء الحجر الصحي فوجئوا بالراكبة السودانية رانيا .م .ف، البالغة من العمر 42 عاما،ً تحمل تحليل بي سي آر إيجابي، فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102 أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة.

وعلى الفور، تم منع دخولها إلى البلاد، وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها.

وتم إنهاء إجراءات سفر الراكبة على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصاً على سلامة الركاب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز