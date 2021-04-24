«الاتحاد للطيران» تحدد فئات مستثناة من حظر السفر من الهند للإمارات

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران، إنه سيتم حظر نقل المسافرين من الهند إلى دولة الإمارات لفترة تمتد على مدار 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك اعتباراً من 25 أبريل 2021، في أعقاب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن حكومة الإمارات.

وأضاف المتحدث أن الاتحاد للطيران ستواصل تسيير رحلات إلى الهند، ونقل المسافرين من شبكة وجهاتها ومن أبوظبي.

وأوضح أنه لن يسمح للاتحاد للطيران بنقل الركاب من الهند باستثناء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وحاملي جوازات سفر الموظفين الرسميين، أو أولئك الذين يحملون إيفادات رسمية، حيث يعفون من قيود الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة. وسيخضع هؤلاء الركاب لشروط القبول والحجر الصحي.

وتابع: «كما ستواصل رحلات الشحن عملها حسب المعتاد ومن دون تأثير بين الوجهتين».

وتعمل الاتحاد بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم ومساعدتهم في تعديلها.

وينصح الضيوف الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.

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