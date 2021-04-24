كلية دبي للسياحة تقدم دورات تدريبية جديدة على منصة "نهج دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت كلية دبي للسياحة عن إضافة سلسلة جديدة من الدورات التدريبية التفاعلية إلى منصتها التعليمية المبتكرة "نهج دبي" التي تم تطويرها مؤخرا، لتسهم في تعزيز تجربة الضيافة العالمية التي تشتهر بها الإمارة، وكذلك مواكبة الطلب المحلي وتوجهات السفر العالمية، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع السياحة العالمي.

وتقدم منصة "نهج دبي" الفرصة لتوسيع معارف العاملين في القطاعين العام والخاص وتحسين خبراتهم، حيث توفر التدريب للأفراد الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السياح، مثل موظفي الفنادق، وشركات الطيران، والمطارات، ومراكز التسوق، ووسائل النقل العامة، والمنتزهات والوجهات السياحية، لتعزيز مهاراتهم للتعامل بشكل مناسب مع السياح الراغبين بمعرفة المزيد عن دبي.

وتساعد هذه الدورات على تزويد المشاركين بفهم أعمق لقطاع السياحة، والمميزات التي تتفرد بها إمارة دبي، ما يزيد من ثقة الموظفين عند التعامل مع السياح والسكان من مختلف الثقافات والجنسيات.

وتعليقاً على الموضوع، قال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة: "نؤمن، انطلاقاً من مكانة دبي الرائدة، بأهمية تقديم أرقى التجارب لجميع زوار دبي في مختلف الوجهات والمرافق السياحية في الإمارة. وتأتي هذه الدورات الجديدة التي تقدمها الكلية للتأكيد على أهمية دور منصة "نهج دبي" في ضمان امتلاك الموظفين ممن يتعاملون مباشرة مع السياح للمعرفة الكافية، والتحليلات الدقيقة للسوق، وكذلك التمتع بالمهارات المطلوبة للتعامل مع السياح الدوليين، وكذلك المقيمين في الإمارات ممن يرغبون باستكشاف دبي".

وأضاف بن حاضر قائلا: "إنّ هذه الخطوة تتماشى مع مواصلة دبي مسيرتها نحو تحقيق أهدافها بأن تكون الوجهة المفضلة في العالم للعيش والإقامة والسياحة، إذ يشكل عام 2021 الوقت الأفضل لموظفي القطاع للالتحاق بإحدى البرامج التدريبية التي نقدمها على منصة "نهج دبي" لتوسيع معرفتهم وتحسين مهاراتهم، لاسيما وأننا مقبلون على أحداث ومناسبات كبيرة مثل الاحتفالات بالذكرى الخمسين على تأسيس دولة الإمارات، وكذلك إقامة معرض إكسبو2020 دبي".

وللعلم، فإن الدورات التدريبية الجديدة تتضمن مجموعة من المواضيع المتنوعة من بينها "مقدمة عن إسرائيل والمسافرين اليهود"، وهي دورة تمكّن المشاركين من فهم ثقافة وعادات هذه الشريحة من السياح لضمان تزويدهم بمستوى الضيافة الذي تشتهر به دبي. كما تقدم المنصة دورة جديدة بالكامل تحت عنوان "مقدمة إلى السياحة الصحية"، وذلك بالتعاون مع برنامج تجربة دبي الصحية.

وتعكس علامة دبي بطبيعتها أرقى مستويات الخدمة والتجارب الفريدة التي تستحق تكرار زيارتها، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الإقبال العالمي عليها بفضل برنامج تجربة دبي الصحية. فيما تسلط دورة "مقدمة إلى السياحة الصحية" الضوء على كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مرافق الصحة المحلية لتتجاوز التوقعات في مختلف نواحي تجربة السياح، وهو جانب بالغ الأهمية في نجاح دبي بمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".

ومما يجدر ذكره، أن المنصة تزخر بالعديد من الدورات الإضافية التي تغطي مختلف التوجهات والموضوعات السياحية، والتي تهدف إلى تشجيع المنتسبين إليها على التعاون للترويج لإمارة دبي وتعزيز مكانتها عالمياً بوصفها وجهة سياحية مفضلة للزيارة. كما تحتوي المنصة على دورات تتناول موضوع توقعات المسافرين من الأسواق المصدّرة للسياح من حيث معايير الخدمة، من بينها دورة المعايير الخاصة بالمسافرين الصينيين.

وإلى جانب ذلك، أضافت منصة "نهج دبي" المزيد من الدورات المتخصصة في مجال الضيافة والتي تشمل:

• خدمة المأكولات والمشروبات

• مكاتب الاستقبال

• إدارة الضيافة

• التنظيم الناجح للفعاليات

لمزيد من المعلومات عن منصة نهج دبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.dubaiway.ae



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