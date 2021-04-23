طيران الإمارات تستأنف تسيير رحلات مكسيكو سيتي عبر برشلونة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات استئناف خدمة مكسيكو سيتي عبر برشلونة بـ4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 يوليو. وتعيد الناقلة مع إطلاق الخدمة مرة أخرى وصل المكسيك مع شبكة خطوطها عبر دبي، وتساهم بتعزيز حركة التجارة والسياحة.

وستخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى المكسيك بطائرات بوينغ 777-200LR بتقسيم الدرجتين، التي توفّر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2، و264 مقعداً في الدرجة السياحية. ومن المقرر أن تغادر الرحلة «ئي كيه 255» مطار دبي الساعة 3:25 فجراً وتصل إلى برشلونة الساعة 8:35 صباحاً، ثم تغادرها الساعة 10:50 صباحاً لتصل إلى مكسيكو سيتي الساعة 4:05 عصراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 256»، فتقلع من مكسيكو سيتي الساعة 7:40 مساءً وتصل إلى برشلونة الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم التالي، ثم تغادر برشلونة الساعة 3:30 عصراً لتهبط في دبي الساعة 00:15، بالتوقيت المحلي.

وستخدم رحلة طيران الإمارات بين دبي وبرشلونة والمكسيك العملاء في المكسيك، وتوفر لهم مواصلة سفرهم بسهولة إلى العديد من الوجهات في أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط عبر دبي أو برشلونة. وتدعم الرحلة وصول الصادرات المكسيكية إلى مزيد من الأسواق العالمية، مثل الأفوكادو والتوت والمانغو، وقطع غيار السيارات والإمدادات الطبية. وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» خدمة من وإلى مكسيكو سيتي منذ 2014. وواصلت الإمارات للشحن الجوي، خلال جائحة كوفيد-19، خدمة مكسيكو سيتي بطائرات مخصصة للشحن فقط وطائرات الشحن والركاب، حيث نقلت معدات الوقاية الشخصية ولقاحات كوفيد-19 واستمرت في دعم الصادرات المكسيكية.

استئناف تدريجي

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها تدريجياً عبر شبكتها. وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم. ويمكن للمسافرين مع طيران الإمارات من الإمارات وحول العالم التخطيط لسفرهم بسهولة وراحة حيث تواصل المكسيك استقبال السياح والزوار من دون قيود.

وجهة شهيرة

وتعد المكسيك وجهة شهيرة للمسافرين من جميع دول العالم بغرض ممارسة الأعمال والترفيه، ولا سيما من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وباكستان وسنغافورة ومصر ولبنان. كما أن المكسيك أيضاً موطن لمجتمعات شرق أوسطية مهاجرة يمكنها الاستفادة من استئناف الخدمة.

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