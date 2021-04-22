«الاتحاد للطيران» تعتزم وقف تسيير بوينج 777-300 إي.آر هذا العام

المصدر: دبي – رويترز

قال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران (اليوم الخميس): "إن الناقلة التي مقرها أبوظبي لن تسير مجدداً الطائرة بوينج 777-300إي.آر بعد العام الجاري، إذ تسرع خططاً، لتصبح شركة طيران أصغر حجماً".

وتستهدف الاتحاد المملوكة للحكومة العودة للربحية في 2023، في إطار خطة إعادة هيكلة مدتها 5 سنوات، والتي سرعتها في ظل الجائحة، التي أصابت قطاع السفر الجوي بحالة من الشلل.

وقال الرئيس التنفيذي توني دوجلاس في مهرجان الطيران العالمي، الذي يُعقد عبر الإنترنت «سوف ترون منا نموذجاً تشغيلياً شديد التركيز وشديد الانضباط، ويتمركز بشكل كبير حول أسطول من نوع (بوينج) 787 دريملاينر و(إيرباص) إيه350-1000».

وتسير الاتحاد 19 طائرة 777، وحولت بعضها في الآونة الأخيرة إلى رحلات البضائع على خلفية زيادة في الطلب، ولديها 39 طائرة 787 دريملاينر في أسطولها، وتسلمت 5 من 20 طائرة إيه 350 طلبتها.

وقال دوجلاس: إنه من السابق جداً لأوانه التعليق على مدى توافق الطائرة بوينج 777إكس، التي طلبتها مع خطط أسطولها المستقبلية.

وتتوقع بوينج أن تبدأ النسخة الأكبر من 777 دخول الخدمة بحلول أواخر 2023، وهو موعد متأخر بثلاث سنوات عما كان مخططاً في البداية.

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