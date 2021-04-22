«سكاي سكانر» لحجوزات السفر تطلق منصتها باللغة العربية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سكاي سكانر» المنصة الإلكترونية لحجوزات السفر، إطلاق النسخة العربية من موقعها الإلكتروني إلى جانب توافره على تطبيقات الأجهزة الرقمية، بهدف تقديم تجربة مميزة وسهلة الاستخدام للمسافرين من مختلف الدول العربية لا سيما الإمارات والسعودية.

ويمكن للمستخدمين عند دخولهم الموقع الإلكتروني تحديد اللغة العربية وتصفح المحتوى المحلي، واختيار العملة المحلية، فضلاً عن تقديم تجربة أفضل عند الارتباط بالمواقع الشريكة لإكمال حجوزات سفرهم.

وقال جافين هاريس، مدير الشركات الاستراتيجية في «سكاي سكانر»: نسعى من خلال إطلاق المنصة باللغة العربية إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وتفاعلية بالنسبة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط، مما يتيح لهم التخطيط وحجز السفر بلغتهم وعملتهم المحلية، إذ تجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية هي واحدة من أكثر خمس لغات استخداماً حول العالم، في حين يشكل المسافرون من الإمارات والسعودية نسبة كبيرة من إجمالي المسافرين الدوليين. وقمنا سابقاً بإطلاق اللغة العربية على تطبيقنا للأجهزة الذكية، والذي لاقى نجاحاً كبيراً، الأمر الذي شجعنا على إدراج اللغة العربية على مختلف منصاتنا بما فيها الموقع الإلكتروني، الذي سيوفر لشركائنا فرصاً جديدة تساعدهم على تحقيق نمو لأعمالهم.

وتشهد المنصة عودة حركة السفر وبوتيرة قوية، حيث ازداد اهتمام المسافرين من الإمارات بالنسبة للرحلات المحلية والدولية مسجلين زيادة بنسبة 23% في عمليات البحث، في حين سجّل المسافرون من السعودية معدلات أكبر وصلت إلى 110% وذلك خلال شهري فبراير ومارس.

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